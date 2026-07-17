Michael Olise tuvo un excelente Mundial y fichará por un equipo de Cristiano Ronaldo

Michael Olise fue una de las principales figuras de Francia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que no marcó goles en el torneo, repartió cinco asistencias (récord más alto de la actual edición), un rendimiento que volvió a colocarlo entre los jugadores más buscados del mercado europeo.

El atacante de 24 años todavía pertenece al Bayern Múnich, pero tendría definido cuál quiere que sea el próximo paso de su carrera. Su intención sería abandonar Alemania para incorporarse a un club en el que Cristiano Ronaldo construyó una parte importante de su historia.

Michael Olise habría decidido fichar por el Real Madrid

De acuerdo con información de L’Équipe, Michael Olise quiere dejar al Bayern Múnich este verano para jugar en el Real Madrid. El francés habría comunicado su deseo a personas cercanas y consultado con compañeros de selección sobre su posible llegada a España.

Olise considera que es el momento adecuado para dar un nuevo salto en su carrera. El atacante se sentiría atraído por el proyecto deportivo del conjunto merengue y por la posibilidad de compartir equipo con figuras como Kylian Mbappé.

El Real Madrid fue la casa de Cristiano Ronaldo entre 2009 y 2018. Durante esa etapa, el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico del club y conquistó cuatro títulos de la Champions League.

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Bayern Múnich no quiere vender a Michael Olise

La intención del futbolista no significa que su llegada al Real Madrid esté asegurada. Bayern Múnich mantiene una postura firme y no contempla desprenderse de uno de sus jugadores más importantes.

Olise tiene contrato con el campeón alemán hasta el 30 de junio de 2029 y no cuenta con una cláusula de rescisión que facilite su salida. Por ese motivo, cualquier transferencia necesitaría la aprobación del conjunto bávaro.

Los reportes desde Francia indican que Bayern podría exigir una cifra de entre 200 y 250 millones de euros para comenzar una negociación. Ese precio convertiría al atacante en uno de los fichajes más caros en la historia del futbol.

Real Madrid todavía no presentó una oferta por Olise

Hasta el momento no existe una oferta oficial ni un acuerdo entre el Real Madrid y Bayern Múnich. Incluso, el conjunto español negó previamente haber mantenido contactos con el jugador o con sus representantes.

Desde Alemania también existen versiones diferentes. El periodista Florian Plettenberg de Sky Sports señaló que Olise y su entorno comunicaron durante el Mundial que planean continuar en Múnich. Además, Bayern confía en que el Real Madrid no intentará contratarlo durante este mercado.

El posible fichaje dependerá de que el francés solicite formalmente su salida y de que el equipo español decida presentar una propuesta. Real Madrid también podría necesitar la venta de alguna de sus figuras antes de realizar una inversión de esta magnitud.