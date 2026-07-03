El DT de Inglaterra le teme a México por una poderosa razón: “Es imposible y no hay tiempo”

Después que la Selección de Inglaterra selló su boleto tras vencer a la República Democrática del Congo, la mente de su director técnico, Thomas Tuchel, ya estuvo puesta en el siguiente gran desafío del Mundial 2026™: enfrentar a la Selección Mexicana en su propia casa. Más allá del nivel futbolístico que ha mostrado el conjunto azteca, el estratega alemán ha encendido las alarmas al reconocer públicamente su preocupación por un factor geográfico imponente: la altitud de la Ciudad de México.

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Jugar en el imponente Estadio Ciudad de México implica un reto físico monumental. Con el aire más enrarecido y menos oxígeno disponible para reponer el torrente sanguíneo con cada respiración profunda, esas agotadoras carreras de recuperación se vuelven más dolorosas con cada cambio de ritmo en la cancha. Tuchel no ocultó la realidad y admitió que este factor juega totalmente en contra del equipo de los Tres Leones.

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre la altura de CDMX?

“Nos esperan muchos obstáculos”, declaró el timonel. “La altitud será una gran desventaja, por supuesto, porque no podemos adaptarnos a ella en cuatro días; es simplemente imposible”.

A pesar de la evidente preocupación por el desgaste que sufrirán figuras de la Premier League no habituadas a estas condiciones, el técnico germano confía en que su cuerpo médico y científico ha diseñado el antídoto perfecto para mitigar los efectos del "Coloso de Santa Úrsula”.

El plan de Thomas Tuchel para combatir la falta de oxígeno

Para Tuchel, la clave no estará en una adaptación exprés, sino en la fortaleza mental de su plantel y en una estrategia de dosificación inteligente que les permita competir al máximo nivel durante los 90 minutos:

“Estamos preparados para eso. Tenemos la plataforma ideal y creemos sinceramente que estamos listos. Cuando las cosas se pongan difíciles, estaremos preparados”, sentenció con firmeza, mandando un mensaje de resiliencia a sus dirigidos.

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Tuchel concluyó aceptando que la localía es un arma sumamente poderosa para la escuadra azteca, pero dejó claro que no la usará como una excusa anticipada. “Es una gran ventaja que tiene México. No hay suficiente tiempo (para aclimatarse). Ya lo sabíamos. Es simplemente una desventaja con la que tendremos que lidiar”, finalizó. El tablero táctico está listo, y el choque entre la técnica europea y las condiciones de la capital mexicana promete ser un duelo de supervivencia pura.

