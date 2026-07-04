La paradoja del DT de Inglaterra: Por qué el ataque de México es la mejor y peor noticia para los ingleses

Este domingo 5 de julio, la selección de Inglaterra se adentrará en la imponente aduana del Estadio Ciudad de México para medirse a México por un pase a los cuartos de final. En el papel, las estadísticas intentan maquillar la realidad: de los equipos que siguen vivos en la competencia, los dirigidos por Thomas Tuchel presumen permitir apenas un 2.3 goles en promedio en sus cuatro compromisos previos. Sin embargo, los números fríos no terminan de convencer; en la práctica, el cuadro británico ha demostrado ser considerablemente más frágil de lo que dicta el papel.

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¿Fuego contra fuego o repliegue inteligente?

Ese es el dilema táctico que mantiene al estratega alemán en el filo de la navaja. ¿Hasta qué punto debe intentar responder con la misma intensidad, apostando por el futbol ofensivo, y cuánto debe priorizar la protección de una defensa de cuatro que ya ha exhibido alarmantes síntomas de vulnerabilidad en este torneo?

La historia reciente de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos da la clave de sus miedos. A Inglaterra se le ha atragantado la generación de juego cuando se topa con bloques defensivos cerrados, sufriendo de más contra Ghana y batallando durante una hora frente a Panamá. En contraste, cuando Croacia le planteó un partido de ida y vuelta con propuesta ofensiva, los hombres de Tuchel desplegaron su futbol más vistoso y vertical en años, anotando cuatro goles. El problema radica en que esa misma postura de intercambio de golpes les costó recibir dos anotaciones en contra y conceder preocupantes espacios que sus rivales no supieron capitalizar del todo.

Inglaterra: Contra 11 jugadores y toda una nación

Como resultado, Inglaterra se encuentra en una encrucijada de alta tensión: desea y reta a la Selección Mexicana a proponer el partido, pero teme que, al abrir la cancha, sus debilidades en la última línea queden completamente expuestas. Tuchel sabe perfectamente que no puede encarar los noventa minutos como un análisis de pizarrón convencional. El combinado europeo no solo se medirá contra once futbolistas, sino contra la pasión y la voluntad de todo un país que se volcará desde las imponentes gradas del coloso de Santa Úrsula, donde se calcula que la afición mexicana superará a la inglesa en una proporción de ocho a uno.

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Ante esta atmósfera de presión absoluta, la directiva técnica parece apostar por la supervivencia inmediata: resistir el asfixiante embate inicial del conjunto azteca en los primeros 15 o 20 minutos, aguantar el cero y esperar a que el ímpetu de la localía comience a apagarse gradualmente para entonces imponer sus condiciones.

