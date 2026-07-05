Mientras Ancelotti gana MILLONES en Brasil, este es el HUMILDE salario de Ståle Solbakken, DT de Noruega

Noruega firmó su clasifición a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey 2-1 a la Brasil dirigida por Carlo Ancelotti. Haaland firmó el pase a la siguiente fase tras anotar en dos ocasiones, al minuto 79 y al minuto 90 mandó el balón al fondo de las redes; por otro lado, al minuto 90+10 Neymar anotó desde los 11 pasos el gol con el que se despediría del Mundial 2026.

Tras este resultado comenzaron a llegar las comparaciones y es que la mayor parte de la selección brasileña tiene un valor financiero más alto, desde los que están en cancha hasta los que se encuentran dirigiendo desde el banquillo; esta es la situación de Carlo Ancelotti y de Ståle Solbakken, el sueldo de ambos Directores Técnicos tiene una amplia diferencia.

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¿Cuánto gana Ståle Solbakken como Director Técnico de Noruega?

A sus 58 años de edad y con un pasado como jugador profesional ahora vive el futbol desde el banquillo y acaba de hacer historia al clasificar a su país a los cuartos de final. Según distintas fuentes su sueldo es de 6,3 millones de coronas danesas lo que al convertirlo en dólares sería poco menos de un millón de dólares al año.

¿Cuánto gana Carlo Ancelotti como Director Técnico de Brasil?

Ancelotti llegó a dirigir a Brasil con mucha expectativa, una plantilla llena de estrellas, Vinicius y Neymar buscando regresar a la gloria a Brasil, el manejo de estas estrellas trae consigo una gran responsabilidad y a su par una buena recompensa financiera. Ancelotti llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el título del Director Técnico mejor pagado, esto tras recibir más de 10 millones de dólares anuales, 10 veces más de lo que recibo quien lo acaba de eliminar de la actual Copa del Mundo.

¿Quién es el rival de Noruega en Cuartos de Final?

Minetras que por un lado ya se definnió el duelo entre Francia y Marruecos, por otro lado, Noruega sabrá quien será su rival en cuartos de final en cuanto termine el partido entre México e Inglaterra.

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