Mientras Cristiano Ronaldo es el mejor pagado del mundo, esto recibe Santi Gimenez en Milan
El portugués tiene un salario estratosférico en Arabia Saudita, aunque el mexicano también gana bien, pese a que no juega
Cristiano Ronaldo se proclama como el mejor del mundo en el tema monetario al tener un salario estratosférico en Arabia Saudita que incluso supera por creces al de su rival en cancha Lionel Messi. Mientras que Santiago Gimenez también recibe un salario millonario en el Milan, aunque no se compara con el del portugués.
De acuerdo con el portal Capology, el exjugador del Real Madrid gana anualmente 208.4 millones de euros, que en pesos mexicanos son 4.2 mil millones, aunque en bonos puede recibir hasta 42.8 millones de euros más; es decir, 866.2 millones de pesos más. Conoce por qué ciudad de Estados Unidos cambió el portugués a Playa del Carmen para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Entre tanto, el mexicano percibe un sueldo anual de 4.6 millones de euros (más de 93 millones de pesos), aunque esa cantidad puede incrementar hasta los 5.7 millones (115.4 millones de pesos) en caso de lograr con los objetivos planteados.
El mal momento de Santiago Gimenez con el Milan
El seleccionado mexicano cumplió en febrero un año de llegar al conjunto italiano tras consagrarse en el Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, el delantero no ha cumplido con las expectativas del Milan, e incluso estuvo a punto de marcharse en el mercado de verano del año pasado con tan solo unos meses en el equipo.
La suerte sigue sin sonreírle al jugador de 24 años, pues actualmente se recupera de una cirugía del tobillo derecho a la que fue sometido a finales del año pasado. Se espera que regrese a las canchas en marzo, con el objetivo de ponerse en forma y estar listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
De acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer, el mexicano suma 7 goles y 4 asistencias en 30 partidos disputados con el conjunto rossoneri, tanto en la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League.