Mientras el DT de Suecia no gana ni 1 millón, este es el sueldo del DT de Francia

Por los 16avos de final, Francia se midió a Suecia y no hubo equivalencias. El seleccionado galo no tuvo inconvenientes para pasar de ronda en la Copa Mundial de la FIFA™. Sin embargo, la diferencia no sólo se percibe en lo deportivo, sino también en lo económico. Mientras Graham Potter gana 580.000 euros por temporada, Didier Deschamps recibe un salario anual de 3.800.000 millones de la moneda europea.

La competencia no solo destaca por el talento de sus jugadores, sino también por las notables diferencias en las remuneraciones de sus directores técnicos. Mientras que entrenadores como el de Suecia perciben salarios más modestos, los estrategas de las selecciones candidatas al título alcanzan cifras millonarias.

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En el caso de la Selección Francesa, su entrenador Didier Deschamps cuenta con un salario anual de €3.8 millones. Este monto lo sitúa entre los técnicos mejor pagados del torneo, una cifra que refleja su consolidada trayectoria al frente de Les Bleus, equipo al que dirige desde 2012 y con el que ha conquistado el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones de 2021.

Estos son los 10 entrenadores con mejor salario en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Carlo Ancelotti, Brasil €9.5M–10M Julian Nagelsmann, Alemania €7M Mauricio Pochettino, Estados Unidos €5.8M–6M Thomas Tuchel, Inglaterra €5.8M–6M Roberto Martínez, Portugal €4M–4.5M Fabio Cannavaro, Uzbekistan €4M–4.5M Didier Deschamps, Francia €3.8M Marcelo Bielsa, Uruguay €3.5M Ronald Koeman, Países Bajos €3M Lionel Scaloni, Argentina €2.6M



|Mexsport

Según datos recientes ofrecidos por Finance Football, el escalafón lo lideran nombres que han hecho historia en el futbol de clubes, confirmando la tendencia de las selecciones nacionales por buscar perfiles de élite absoluta provenientes del futbol europeo.

Es importante destacar que el salario de Deschamps no se limita únicamente a su sueldo base; este se complementa con derechos de imagen, primas por objetivos alcanzados en competiciones internacionales y alianzas comerciales con reconocidas marcas.

Con su contrato extendiéndose hasta el final de la actual Copa del Mundo, el estratega francés busca cerrar su ciclo en la selección —el cual ha confirmado que concluirá tras este torneo— con un nuevo éxito internacional.