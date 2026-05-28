¿No los dejan entrar? La preocupación sanitaria de México por algunas selecciones que viajarán por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será una fiesta, con sus Fan Zones y demás atractivos por fuera de los partidos de futbol propiamente dichos. Sin embargo, hay una preocupación sanitaria en México por algunas selecciones que viajarán a CDMX, Guadalajara y Monterrey a disputar sus partidos: hay una enfermedad mortal que se hizo epidemia en un país y causa temor.

México se prepara para albergar 13 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (5 en Ciudad de México) y se espera que lleguen 800,000 personas a vivir la fiesta grande del futbol en el territorio azteca. Sin embargo, el gobierno federal anunció un fortalecimiento en los protocolos de salud con el objetivo de contener riesgos epidemiológicos por el flujo de visitantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la implementación de filtros sanitarios especiales. Estas medidas se coordinarán directamente con las naciones de origen de los equipos. El enfoque principal busca detectar enfermedades contagiosas antes del ingreso al territorio nacional. La estrategia técnica estará bajo la supervisión del secretario de Salud, David Kershenobich.

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Foco de atención en la sede de Guadalajara por RD Congo

La mayor atención de las autoridades sanitarias se centra en la selección de la República Democrática del Congo. Dicho combinado disputará un partido programado en Guadalajara. Actualmente, el país africano enfrenta una emergencia internacional por un brote de Ébola, específicamente de la variante Bundibugyo.

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La Organización Mundial de la Salud mantiene brigadas de contención en la zona. La mandataria aclaró que no se prohibirá el acceso. Los controles preventivos garantizarán la seguridad sin cancelar los viajes.

Gravedad del Ébola y prevención en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El virus del Ébola es un patógeno severo que registra altas tasas de letalidad en humanos y primates. De acuerdo con informes médicos, los síntomas incluyen fiebre alta, complicaciones gastrointestinales y hemorragias graves.

Los antecedentes históricos de esta enfermedad causan preocupación por los brotes extensos. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la enfermedad por el virus del Ébola de África occidental que inició en marzo de 2014 dejó un saldo de mortalidad superior al 70% de los pacientes contagiados.

El flujo masivo en los estadios y los FIFA Fan Festivals obliga a extremar precauciones. El sistema de salud mexicano busca blindar las sedes frente a importaciones virales. De todos modos, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y México están preparados para enfrentar esto.