Mientras el medio campo de México vale 25 millones, el de Inglaterra vale ESTO previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mucho se ha hablado sobre la diferencia de nivel que podría haber al comparar alineaciones, es por eso que en esta ocasión te traemos el análisis de los mediocampistas de ambas selecciones.

Mediocampistas de la selección mexicana:

Cuando hablamos del medio campo de México puede ser algo complicado de definir, esto porque Javier Aguirre se ha encargado de practicar una rotación casi completa en todas las posiciones, sin embargo, nos basaremos en el último mediocampo que utilizó. Comenzamos por el mediocampista de contención Erik Lira, el jugador de La Máquina de Cruz Azul se ha ganado la titularidad por encima de Edson Álvarez, esto gracias a la técnica que tiene con el manejo de balón y a la calidad defensiva; además, puede desenvolverse tanto en el mediocampo como en la línes defensiva; a sus 26 años de edad su valor en transfermarkt es de 12 millones de euros y distintos rumores lo colocan en la liga italiana o española.

Un poco más adelante se encuentra Luis Romo, mediocampista del cluyb Guadalajara que ha visto más minutos de los que se esperaba por mucha gente, su valor es de 3 millones de euros y aunque en Liga MX estamos acostumbrados a verlo más tirado hacia la defensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha tenido más soltura y ha mostrado otra cara.

Por último, la estrella en ascenso, Gilberto Mora con tan solo 17 años de edad ha logrado impactar a todo el mundo por su calidad de juego y la madurez que ha mostrado a la hora de tomar decisiones; tiene un valor de 10 millones de euros y ya hay muchos rumores sobre equipos en Europa que quieren a la joya mexicana.

Este mediocampo tiene un valor total de 25 millones de euros.

Mediocampo de Inglaterra:

El medio campo inglés es liderado por Jude Bellingham, jugador del Real Madrid con un valor de 130 millones de euros según transfermarkt, tiene una gran técnica en el golpeo de balón y siempre suele cargarse en la línea de ataque llegando casi como un delantero más en muchas ocasiones del partido.

Por otro lado, Declan Rice suele ser quien da mas control al partido, recientemente fue campeón de la Premier League con el Arsenal y su valor aumentó a 120 millones de euros.

Para cerrar el medio campo está Elliot Anderson, en estos momentos se encuentra en lo que podría ser el mejor momento de su carrera, actualmente juega en el Manchester City y su valor es de 75 millones de euros.

El valor final de ambas selecciones tiene una gran diferencia, mientras el medio campo de México tiene un valor de 25 millones de euros el de Inglaterra es de 325 millones.

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