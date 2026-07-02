ÚLTIMA HORA: Estrella Nacional sufre sanción por DOPAJE y deberá regresar su premio de la Copa del Mundo

El deporte nacional se encuentra envuelto en una noticia de alto impacto. Mariana Bernal, destacada integrante de la selección nacional de tiro con arco compuesto, ha sido notificada con una severa sanción de tres años tras confirmarse una infracción a las normas antidopaje.

Esta determinación representa un golpe devastador para la trayectoria de la arquera de 23 años. La suspensión no solo detiene su actividad competitiva de manera inmediata, sino que también anula cualquier posibilidad de que la atleta forme parte del representativo nacional en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Consecuencias y futuro de la arquera

Las repercusiones de esta falta van más allá de la inhabilitación deportiva. Como parte de las medidas disciplinarias, Bernal será despojada de la medalla de oro que conquistó durante la Copa del Mundo celebrada en China durante el pasado Octubre. Aquel triunfo, recordado por haber sido obtenido tras vencer a Andrea Becerra en una intensa final, se había consolidado como uno de los logros más significativos en la carrera de la joven arquera.

Hasta el momento, esta sanción marca un precedente importante en la disciplina, dejando un vacío significativo en el equipo nacional de tiro con arco compuesto. La comunidad deportiva se mantiene a la expectativa sobre cualquier declaración adicional que pueda surgir en torno a este caso que compromete la carrera de una de las figuras del tiro con arco mexicano. Se espera que las autoridades deportivas correspondientes brinden más detalles sobre los protocolos seguidos para llegar a esta resolución y el impacto que esto tendrá en el escalafón mundial de la especialidad.

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