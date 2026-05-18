Quién es realmente la mejor pagada de Club América Femenil: quizá no es la que crees

Club América Femenil se consagró campeón por tercera vez en su historia y mucho se habla de que tiene una de las plantillas más importantes del continente. En ese marco, muchos se preguntan sobre quién es realmente la jugadora mejor pagada del plantel. Aunque los salarios no son publicados oficialmente, distintas filtraciones permiten sacar conclusiones sobre esto.

Así como América tuvo su segunda venta más cara de la historia, en la plantilla actual cuenta con Priscila Flor da Silva, la jugadora mejor pagada de las Águilas y de los salarios más altos de la Liga BBVA MX Femenil en general. En tanto, el segundo puesto sería de Scarlett Camberos. Esta última tuvo más importancia en La Tercera.

Priscila Flor Da Silva celebrates her goal 1-1 of America during the Semifinal first leg match between America and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on November 14, 2024 in Mexico City, Mexico.|Miguel Ponton/Miguel Ponton

La brasileña Priscila rompió récords tras ser adquirida por 500 mil dólares procedente del Internacional de Porto Alegre, convirtiéndose en el fichaje más costoso en la historia de la Liga MX Femenil. Por su parte, Camberos regresó al Nido en una segunda etapa como superestrella y con un salario de primer nivel. Ambas ganarían más de 200 mil USD por temporada.

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América Femenil es Campeón del Clausura 2026

El Club América Femenil se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 el pasado 17 de mayo. Las Águilas consiguieron su tercera estrella institucional tras vencer a las Rayadas de Monterrey en la gran final. El partido definitivo se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes, sellando el título con una contundente victoria de 3-0 en la vuelta y un global de 3-1.

La Lesión de Priscila Flor da Silva

La atacante brasileña, la que mejor salario tiene, enfrentó una grave baja médica debido a una lesión sufrida ante FC Juárez. El parte médico confirmó una hiperextensión y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda de Priscila Flor Da Silva. Esto la alejó de las canchas por completo durante el Torneo Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Estadísticas de Scarlett Camberos en el Clausura 2026

Scarlett Camberos firmó una campaña histórica como capitana y referente absoluta, alcanzando 5 anotaciones en la fase regular y marcando en cuartos de final ante Juárez y también aportando un gol en la goleada en la final contra Rayadas de Monterrey.