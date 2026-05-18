Todos lo querían para Club América, pero prefiere jugar en Segunda División que fichar para Jardine

El Club América tiene las puertas abiertas al regreso de Raúl Jiménez, futbolista que en más de una ocasión reveló ante la prensa que su objetivo es volver a la Liga BBVA MX en un futuro. El fichaje del delantero significaría sumar jerarquía y experiencia en el equipo de André Jardine, además de cubrir una posición que está falta de opciones de calidad. Sin embargo, el ‘Lobo de Tepeji’ podría jugar en Segunda División antes.

A pesar de que Jiménez hoy en día defiende la camiseta del Fulham y se ha relacionado con un posible regreso al América, medios europeos mencionan que existe la posibilidad de que el mexicano juegue en la EFL Championship de Inglaterra antes de volver al combinado azulcrema. Esto se debe a que el Wolverhampton, equipo donde jugó Raúl años atrás, lo considera como posible fichaje para ascender nuevamente a la Premier League.

Southampton vs Fulham A qué hora juega Raúl Jiménez|Reuters

Raúl Jiménez podría volver al Wolverhampton

"Exclusiva: Raul Jiménez me dijo que existe una 'posibilidad' de que pueda hacer un sensacional regreso a los Wolves. Ha habido conversaciones tempranas entre el club y el mexicano sobre un posible acuerdo para el delantero", fue lo que compartió el periodista Luke Powell en el medio británico Express & Star.

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En caso de que el traspaso se convierta en una realidad después de la Copa del Mundo, el ‘Lobo mexicano’ jugaría en Segunda División la próxima temporada. A pesar de que ahora mismo el Wolves se desempeña en la Premier League, perdieron la categoría al sumar apenas 19 puntos en 37 jornadas disputadas, ubicándose en el fondo de la tabla general de la Primera División.

La misma fuente compartió declaraciones de Jiménez, donde no le cerró la puerta a un posible regreso al Wolverhampton, equipo que dejó en el año 2023 para sumarse a las filas de los Cottagers. "¿Por qué no? Siempre hay una posibilidad. Ya veremos. Sería bonito, más después de hoy, ya veremos. No lo sé, tal vez. Pero no lo sé", decía el delantero de 35 años tras el juego entre Fulham y Wolves.

raul jimenez

"Siento que los aficionados me quieren. Cuando estuve aquí fue realmente bueno. Pero aunque ya no juego para el Wolves, me quieren", sentenció el mexicano. Cabe recordar que su contrato con Fulham expira el 30 de junio y todo parece indicar que será agente libre después del Mundial. Al América le surgen competidores y no tendrá fácil efectuar su regreso para el Apertura 2026.

En México solo juega en el América

En una charla para Claro Sports, el delantero de la Selección Mexicana aseguró que varios equipos mexicanos como Tigres, Monterrey y Cruz Azul lo buscaron para que regrese a la Liga BBVA MX. Sin embargo, la respuesta de Jiménez fue clara: “Mi idea era siempre quedarme aquí en Europa”, destacando que en México solamente jugaría para el América.

