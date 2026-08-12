Nadie puede creer los números de Pumas tras la eliminación: las cifras que preocupan a los aficionados

Pumas cerró su participación de la Leagues Cup 2026 tras caer en penales ante Columbus Crew. El equipo de Esteban Solari logró sumar 1 punto en la Fase de Grupos para terminar en la posición número 12 de su grupo, además de sumar una diferencia de -5 goles.

Sin embargo, el mal desempeño que tiene Pumas ante equipos de la MLS se ha convertido en una constante. Tomando en cuenta duelos oficiales en donde se incluye la Concacaf, el cuadro universitario solo ha ganado 3 de sus últimos 11 partidos ante equipos de Estados Unidos, marcando así un negativo historial ante equipos del país vecino.

Pumas ha ganado 3 de sus últimos 11 partidos ante equipos de la MLS|Jorge Martinez/MEXSPORT

El negativo historial de Pumas ante equipos de la MLS desde la inauguración de la Leagues Cup

La instauración de la Leagues Cup en 2021 significó un saldo negativo de Pumas ante equipos de la MLS, sumando derrotas significativas como lo fueron la eliminación de la Concacaf Champions Cup 2025-26 en los Cuartos de Final ante San Diego o cuando en la edición 2021-2022 perdieron la final ante Seattle Sounders.

Siguiendo con la misma tónica, Pumas suma en total 5 triunfos en 20 partidos ante equipos de la MLS. La reciente edición en la Leagues Cup refleja dicho malestar tras caer 3 a 0 ante Charlotte FC y 2 a 0 ante Cincinnati, además de perder el punto extra en su último partido ante Columbus Crew.

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Las 5 victorias de Pumas ante equipos de la MLS

Tomando en cuenta la instauración de la Leagues Cup en el 2021, Pumas cuenta con cinco victorias ante equipos de la MLS: dos en la Concacaf Champions Cup y tres en la Leagues Cup. Los resultados se desglosan de la siguiente manera:

