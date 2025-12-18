Miguel Herrera se sincera sobre su posible regreso a la Liga BBVA MX con este equipo

Miguel Herrera tuvo un paso para el olvido por Costa Rica, equipo con el que no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Sin trabajo, ahora busca regresar a los banquillos para continuar con su carrera como entrenador profesional. Con vasta experiencia, el ‘Piojo’ dejaría de lado el futbol de selecciones y su deseo sería dirigir a un club que milita en la Liga BBVA MX.

Miguel Herrera se postula para regresar a la Liga BBVA MX

En una entrevista reciente, el ‘Piojo’ Herrera dejó su orgullo de lado y reveló que aceptaría entrenar a Atlante en un abrir y cerrar de ojos. "Es al único equipo que no le diría que no nunca. Ojalá y caiga. La verdad es que lo que deseamos es que regrese el Atlante y que regrese fuerte y ojalá que nos vuelva a dar felicidad y alegrías", fue lo que expreso el director técnico en una entrevista con Claro Sports.

Cabe destacar que hace unos meses, el nombre de Miguel Herrera partía como principal candidato a tomar las riendas del Atlante, un rumor que comenzaba a tomar cada vez más fuerza. Si bien es cierto que, poco después, esta versión fue desmentida, ahora fue el propio entrenador quien levantó la mano y se ofreció para ejercer su regreso a la Liga BBVA MX, donde ya dirigió equipos como Club América, Monterrey, Tigres, entre otros.

Herrera y su extensa historia con Atlante

El ‘Piojo’ tiene recuerdos muy gratos con el Potro de Hierro. Llegó a tener tres etapas en el club como jugador y, una vez volcado a los banquillos, Herrera tuvo su primera experiencia profesional en el Atlante. Arribó a la institución en 2001 como asistente, pero un año más tarde se convirtió en el DT principal del equipo.

Durante su estadía, el entrenador mexicano logró dirigir 96 partidos hasta que en el año 2004 terminó saliendo. Siete años más tarde regresó al club de sus amores, pero esta vez su ciclo duraría apenas 36 partidos. Ahora, Herrera busca regresar a Atlante, quien regresará a la Liga BBVA MX tras la aprobación en la Asamblea de Dueños.

Herrera lamentó el fracaso con la selección de Costa Rica

En la misma entrevista, el ‘Piojo’ expresó sus sentimientos respecto a cómo vivió la eliminación del Mundial 2026 con Costa Rica: “Este es el proceso más triste, porque teníamos ilusión, ganas y una Copa Oro aceptable”. Herrera mencionó que el objetivo estaba muy cerca, pero en el último momento todo se esfumó y la Copa del Mundo pasó a ser una epopeya.