Miguel Herrera regresa a México y esto fue lo que dijo sobre su futuro: "Como si fuera un criminal"

El entrenador Piojo Herrera fue despedido de la selección de Costa Rica y poco se sabe sobre dónde trabajará próximamente

Miguel Herrera regresa a México y esto fue lo que dijo sobre su futuro: “Como si fuera un criminal”
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Mientras Costa Rica piensa en Luis Fernando Tena como su sucesor, Miguel Herrera regresa a México tras ser despedido del conjunto tico por no haber logrado la clasificación al Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador mexicano se refirió a su futuro y entre las frases más curiosas que dejó, expresó que lo hacen sentir “como si fuera un criminal".

El Piojo Herrera, quien estudió mucho para ser director técnico , fracasó en su etapa en Costa Rica y, por supuesto, fue criticado con dureza. “Te pone triste que compañeros de los medios, y no de México, de los medios de allá, se tomen la palabra como juzgadores. Juzgan como si uno fuera un criminal, como si estuvieras en la silla de la Inquisición”.

El entrenador mexicano de 57 años se mostró molesto por aquellos programas de deportes en los que, en lugar de entrevistadores o de analíticos, sus colegas o compañeros lo criticaban con extrema rudeza. Es evidente que al Piojo no le perdonan no haber clasificado al Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá el año que viene.

Miguel Herrera se refirió a su futuro al regresar a México

“Regreso con dolor, con derrota, la verdad es que con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo que buscamos y bueno, triste, adolorido, enojado”, expresó. Además, agregó que se hacía responsable de lo ocurrido en Costa Rica pero que eso no le iba a quitar el hambre de volver a hacer las cosas bien en otro lugar. Y quiere “retornar a las canchas” cuanto antes.

Los títulos de Miguel Piojo Herrera en su carrera como entrenador

El director técnico nacido en México consiguió un total de 5 títulos en su carrera profesional en este rol. De estos, uno lo logró la Selección Mexicana y los otros 4 fueron en el banquillo del Club América. Estos son las consagraciones del entrenador Miguel Herrera:

  • Torneo Clausura 2013 de la Liga MX (Club América)
  • Copa de Oro 2015 (Selección Nacional de México)
  • Torneo Apertura 2018 de la Liga MX (Club América)
  • Copa MX Clausura 2019 (Club América)
  • Campeón de Campeones 2019 de México (Club América).
