AC Milan cerca de fichar a jugador nacido en México

El equipo del AC Milan es el candidato principal para fichar al jugador nacido en México Luka Romero que tuvo una buena actuación con la selección de Argentina en el pasado Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en tierras pamperas.

Luka Romero, apodado el Messi mexicano, pertenece al Lazio y pese a las intenciones del equipo romano por renovar el vínculo con el extremo argentino, las negociaciones con Luka y su representante no llegaron a buen puerto y el chico, a pesar de haber estado sumando progresivamente un mayor rodaje, prefirió continuar su camino vistiendo la camiseta de otro equipo. Por ello, las conversaciones con el equipo del AC Milan por un acuerdo a largo plazo están llegando a su fin según información del periodista Fabrizio Romano.

En el Mundial Sub-20, Luka Romero supo explotar y dejar en claro cuáles son sus habilidades y el potencial con el que cuenta.

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El nacido en México de padres argentinos, inició su carrera a los 15 años en LaLiga española con el equipo del Mallorca convirtiéndose en el jugador más joven en realizar su debut.

Lionel Scaloni convocó a Luka Romero a la selección mayor en el 2021

Luka Romero llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la selección mayor de Argentina en 2021. Sus condiciones futbolísticas llenaron el ojo de Javier Mascherano por lo cual fue de los primeros elegidos para que disputara el Mundial juvenil por Argentina donde anotó dos goles (uno de ellos que finalizó con un remate impresionante tras arrancar gambeteando desde la mitad de la cancha) y una asistencia en cuatro partidos.

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Otro de los equipos que busca sus servicios en la Serie A, pero con menos oportunidad de que fiche con ellos, es el finalista de la Champions League Inter de Milán.

Luka, aunque tenía la oportunidad de jugar por la Selección Mexicana, eligió representar a la albiceleste, lugar donde nacieron sus padres.