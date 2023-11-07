Gran victoria del Milan que lo hace revivir en la Champions League derrotando 2-1 al Paris Saint-Germain (PSG) en partido correspondiente a la jornada.

Encendidos los dos equipos iniciaron las acciones en el primer tiempo donde las oportunidades de gol comenzaron de llegar. La primera fue al minuto 6 a través de Rafael Leao mandando un excelente pase a Ruben Loftus-Cheek que define con un disparo que se va por poco por encima del travesaño de la portería del PSG.

Oportunidad desperdiciada del Milan que el PSG no desaprovechó la suya al 9’ en un tiro de esquina donde el defensa brasileño Marquinhos peina el balón para la llegada de su compañero Milan Skriniar que solo remata para el gol del Paris Saint-Germain silenciando al San Siro.

Pero poco duro el gusto a los franceses ya que al minuto 12 Rafael Leao arrancó desde su propio campo llevándose con potencia a los defensores para abrir el balón a Giroud que probó fortuna, pero se topó con Donnarumma que rechazó el disparo llegando la bola al luso de nuevo para anotar con un remate acrobático.

Poco a poco las acciones se fueron apagando hasta al minuto 27 cuando Ousmane Dembélé recibió perfectamente un inteligente pase al borde del área y haciendo un rápido disparo a puerta, pero el balón sacudió el larguero.

Ya en el segundo tiempo, el equipo italiano se fue arriba en el marcador cuando Theo Hernández cuelga el balón al área para que el francés Giroud no perdonara con un potente remate de cabeza al 50’.

El PSG se fue al frente buscando la igualada, pero sin tener ocasiones claras de gol. La oportunidad llegó para el Milan con Theo Hernández en un tiro libre que el portero Donnarumma lo ataja en una buena intervención a la hora del encuentro.

El tiempo fue pasando sin que la escuadra parisina pudiera conseguir el gol del empate llevándose de Milán una derrota que cierra más el Grupo F con el Dortmund en la cima con 7 puntos, seguido de los franceses con 6, los “Rossoneri” con 5 y cuatro para el Newcastle faltando dos jornadas de la fase de grupos.

¡TERMINA EL ENCUENTRO!

Minuto 51: ¡GOOOOOOL! Theo Hernández envía un centro soberbio al área, lo recibe Olivier Giroud (AC Milan) y bate de cabeza a Gianluigi Donnarumma.

¡INICIA LA SEGUNDA PARTE DEL ENCUENTRO!

Medio Tiempo

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Minuto 12: ¡GOOOOOOL! Rafael Leao (AC Milan) aprovecha un rechace dentro del área y marca con un sensacional cabezazo.

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Minuto 9: ¡GOOOOOOL! Saque de esquina y Marquinhos hace un buen envío al área pequeña que Milan Skriniar (PSG) no desaprovecha para cabecear a gol.

Minuto 6: Brillante pase de Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), que hace un disparo dentro del área que sale por encima del larguero por muy poco. El balón ha salido y habrá saque de puerta para PSG.

¡COMIENZA EL ENCUENTRO ENTRE MILAN VS PSG!

Alineaciones Milan vs PSG

Un comienzo de temporada 2023/24 alentador rápidamente se volvió amargo para el AC Milan después de una racha sin victorias de cuatro partidos oficiales en los que no logró anotar en tres ocasiones (E1, P3), un tramo que deja al entrenador Stefano Pioli bajo una gran presión. Su campaña en la Champions League ahora está en juego, ya que después de no poder encontrar el fondo de la red en sus primeros tres partidos (E2, P1), los "Rossoneri" ocupan el último lugar del Grupo F.

La confianza parece estar en su punto más bajo antes de la visita del Paris Saint-Germain, un oponente desalentador para el Milan después de que los gigantes italianos cayeran por 3-0 en la capital francesa. Una repetición de esa pésima actuación podría dejar al equipo de Pioli a la deriva, sin embargo, a pesar de ganar sólo siete de sus últimos 28 partidos en la competición (E9, P12), el Milan al menos puede confiar en su muy sólido récord en casa contra rivales franceses (G8, E3, P2).

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La temporada del PSG ha seguido una trayectoria opuesta a la de sus anfitriones, recuperándose de un mal comienzo para reafirmar su dominio en los asuntos internos. Una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones por primera vez en 2023 hace que los hombres de Luis Enrique se sientan bien, y la última victoria de esa secuencia fue un rutinario triunfo por 3-0 sobre Montpellier el pasado viernes por la noche, lo que dio a los parisinos 24 horas adicionales para descansar para este choque.

Jugadores a seguir Milan vs PSG

El delantero del Milan, Olivier Giroud, ha visto llegar cinco de sus seis goles esta temporada antes del descanso, mientras que anotó cuatro veces y sufrió solo dos derrotas en ocho encuentros personales contra el PSG (G1, E5). El internacional brasileño Marquinhos tendrá la tarea de pararlo, el PSG solo ha perdido una vez esta temporada en sus 12 partidos (G8, E3), aunque eso fue en su anterior partido fuera de casa en la Champions (4-1 contra Newcastle).