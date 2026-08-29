Reportan inminente partida de Santiago Gimenez procedente del Milan para seguir su aventura en un grande de Europa

Tras días de incertidumbre y negociaciones, parece que la transferencia de Santiago Gimenez pasando del Milan hacia el Porto, podría finiquitarse en las próximas horas, con lo que el atacante mundialista en el 2026 seguirá su aventura en 2026.

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Es un hecho que en año y medio a Santi Gimenez no le fue nada bien en Milan, pues entre lesiones que pararon en el quirófano, competencia e integración al balompié italiano, el jugador está entre los transferibles y no lo consideran en temas deportivos.

Para los rossoneris no hay más que buscarle equipo y pronto, pues tendrán que sostener el salario de un jugador borrado y perder la inversión de prinicipios del 2025 de casi 30 millones de euros. Así lo más conveniente es el acuerdo por un préstamo en el que Porto paga el sueldo íntegro de Gimenez durante el próximo año, con la cláusula de compra de acuerdo a los objetivos que establezcan todas las partes.

Porto pagaría unos 15 millones de euros por los servicios del ex de Cruz Azul y aunque quizás está distante a lo que Milan puso en su momento al Feyenoord, será mucho mejor que tenerlo sin jugar y pagándole.

Santi tiene así una chance de revancha, de encontrar su mejor nivel en una Liga en la que la exigencia y el nivel le permitirán ser constante y tener un segundo aire en Europa, que además le alcance para brillar y pensar en mejores cosas a un mediano plazo, pues con solo 25 años existe mucho futuro para quien fue artillerno en Países Bajos.

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El tiempo por Santi Gimenez se agota por el cierre de fichajes en Europa

Es una realidad que el reloj sigue su marcha y Santi tendría solo horas para cerrar su acuerdo, sino serán seis meses de inactividad y hasta el invierno buscar salir en una nueva ventana de transferencias.

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