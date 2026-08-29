Chelsea ficha a juvenil mexicano y no es Gilberto Mora

La Selección Mexicana Sub 16 concretó la convocatoria de Benji Flowers, futbolista mexicoamericano que actualmente forma parte de la academia del FC Dallas de la MLS, pero que ya ha sido fichado por el Chelsea para cuando cumpla la mayoría de edad.

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Benji Flowers, el juvenil mexicano que deslumbra al Chelsea

Originario de Longview, Texas, Benji Flowers cuenta con doble nacionalidad y ya defendió los colores del seleccionado de los Estados Unidos; sin embargo, fue convencido por Andrés Lillini para cambiar de opinión y optar por los colores de México.

Con 15 años, el delantero ya debutó profesionalmente en el North Texas SC, filial del FC Dallas y recibió un contrato homegrown (contrato de jugador de cantera) hasta la temporada 2030-31, convirtiéndose en el futbolista más joven en ser contratado en la historia del club texano.

Sus buenos rendimientos llamaron la atención del Chelsea que se acercó al FC Dallas para fichar al jugador cuando este cumpla la mayoría de edad con un contrato por 3 millones de dólares que podría aumentar hasta 7 millones más en variables relacionadas con su desempeño, de acuerdo con Reuters.

Flowers ha recibido su primera convocatoria para la Selección Mexicana Sub 16 para los siete partidos que disputará el combinado dirigido por Yasser Corona ante el LA Galaxy, Monterrey, Seattle, Pachuca, Toluca y Atlas entre el 3 y 11 de septiembre como parte del Torneo Internacional de Canteras de la Liga MX.

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