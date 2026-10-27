Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays EN VIVO Y GRATIS: resultado de la transmisión del Juego 4 de la Serie Mundial HOY martes 27 de octubre
Milwaukee Brewers se enfrenta a los Tampa Bay Rays en el Juego 4; los de Tampa van abajo en la Serie Mundial y de caer este día los Cerveceros serían campeones.
Los Tampa Bay Rays han caído en tres juegos consecutivos ante los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026. En casa en el Juego 3 en Tropicana Field les pegaron una plaiza por 10-1 ante la expectativa de la afición y de un Jonathan Aranda que no fue colocado en el line up hasta el ocaso del partido. Este martes si no ganan y no logran descontar los Rays los Brewers serán campeones en patio ajeno.
Brewers terminaron una racha de 44 años de no ser campeones y de vencer y salir con la victoria tendrían el honor de inaugurar sus vitrinas que están escasas de campeonatos.
En Milwaukee esperan tener ese primer título y festejar como campeones de Serie Mundial.
Los Rays han contado con esa misma mala suerte de nunca haber sido campeones en la MLB. Y esta sería la tercera ocasión que llegan pero no lo logran, las anteriores fueron en 2008 en contra de Philadelphia.
Y más recientemente en contra de Dodgers perdiendo en el 2020, por lo que un nuevo descalabro de este tipo sería fatal para la organización de Tampa.
May Day #WinOurWay https://t.co/kUeMPGfmEJ— Milwaukee Brewers (@Brewers) October 27, 2026
Game 4 in sight #ForTampaBay | #WorldSeries https://t.co/20sX0tozWh— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 27, 2026