Grandes Ligas: Estos son los JUEGOS que la MLB presenta hoy miércoles 22 de abril

El ombligo de la semana trae consigo una serie de vibrantes y muy entretenidos juegos dentro del diamante que no te puedes perder. Por tal motivo, si eres fanático de la MLB es preciso que conozcas los partidos que se disputarán a lo largo de hoy miércoles 22 de abril del 2026.

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Como sabes, la temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue su rumbo y, ahora, se presentan un total de 15 juegos que enfrentarán a escuadras líderes de la clasificación contra aquellas que han decepcionado en este inicio de campaña, por lo que este es el momento perfecto para que puedan despertar.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy miércoles 22 de abril?

Marlins vs Cardenales | 10:10 horas.

Guardians vs Astros | 11:10 horas.

Rays vs Reds | 11:10 horas.

Royals vs Orioles | 12:10 horas.

Angels vs Blue Jays | 13:07 horas.

Mariners vs Athletics | 14:10 horas.

Tigers vs Brewers | 16:40 horas.

Red Sox vs Yankees | 16:45 horas.

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Nationals vs Braves | 16:45 horas.

Mets vs Twins | 17:10 horas.

Cubs vs Phillies | 17:40 horas.

Rangers vs Pirates | 18:05 horas.

Rockies vs Padres | 18:40 horas.

Dbacks vs White Sox | 19:40 horas.

Giants vs Dodgers | 19:45 horas.

¿Qué equipos han ganado la Serie Mundial en los últimos cinco años?

La Serie Mundial es el momento más importante en cada temporada de la MLB, y vale decir que, al menos en los últimos años, esta serie ha superado por completo la expectativas a través de juegos que han sido espectaculares y que, en ocasiones, han generado volteretas dignas de mencionar.

Dicho lo anterior, son Los Ángeles Dodgers quienes se consagran como el equipo más importante de los últimos años al conquistar las últimas dos Series Mundiales de forma consecutiva. Antes de ellos los Rangers de Texas lograron el triunfo, mientras que antes de esta escuadra los Atlanta Braves y los Houston Astros fueron los mejores de la MLB.