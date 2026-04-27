MLB 2026: Estos son los juegos que se disputarán HOY lunes 27 de abril

Una nueva semana ha comenzado y, con ello, la posibilidad de disfrutar más compromisos correspondientes a las Grandes Ligas, un deporte que ha generado mucho interés en México en los últimos años. Ahora bien, ¿qué juegos presenta la MLB hoy lunes 27 de abril?

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

A diferencia de lo que ocurrió en otros días en donde habían hasta 15 juegos diarios, para este lunes 27 de abril la MLB decidió programar solamente ocho. Estos, sin embargo, presentan a escuadras que están peleando por el liderato de sus Ligas, lo cual hace de dicha jornada una de las más interesantes.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy lunes 27 de abril?

Guardians vs Rays | 16:10 horas.

Pirates vs Cardenales | 16:40 horas.

Blue Jays vs Red Sox | 17:07 horas.

Twins vs Mariners | 17:40 horas.

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Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/lepDLHYeMq — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 23, 2026

White Sox vs Angels | 17:40 horas.

Rangers vs Yankees | 18:05 horas.

Padres vs Cubs | 19:40 horas.

Dodgers vs Marlins | 20:10 horas.

¿Quién es el mexicano más destacado de la MLB 2026?

La temporada 2026 de la MLB presenta a más de 20 peloteros mexicanos, lo cual habla del impacto de este deporte. No obstante, entre los más destacados aparecen figuras que han trascendido en sus respectivas escuadras, sobresaliendo nombres como Alejandro Kirk, Randy Arozarena e Isaac Paredes.

Este último, de hecho, forma parte de los Astros de Houston, un equipo que alcanzó la Serie Mundial hace algunas temporadas. En cuanto a Isaac, el pelotero mexicano ha demostrado ser uno de los bateadores más temidos de la temporada actual en la MLB, por lo que si logra la regularidad en el diamante será un jugador a seguir en la temporada actual.

Dicho lo anterior, son los Dodgers de los Ángeles quienes han dominado casi a plenitud esta temporada no solo en su apartado Americano, sino también considerando la Liga Nacional en este inicio de las Grandes Ligas 2026.