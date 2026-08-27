MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto las Grandes Ligas sacan la casa por la ventana a través de una jornada que, si bien es corta en cuanto a partidos se refiere, sí llama poderosamente la atención en torno a los equipos que se enfrentarán en el diamante. ¿Eres amante de la MLB? Entonces esta información es para ti.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Será durante este jueves cuando la MLB presentará un total de siete compromisos correspondientes a la temporada 2026, los cuales se distribuirán durante gran parte del día para beneficio de los aficionados. Ante ello, no está de más que conozcas el horario de cada uno de estos dentro de la República Mexicana.

¿Cuáles son los partidos que la MLB tendrá hoy jueves 27 de febrero?

Nationals vs Rockies | 11:05 de la mañana.

Cardenales vs Orioles | 12:15 de la tarde.

Yankees vs Astros | 5:05 de la tarde.

Blue Jays vs Royals | 5:07 de la tarde.

Alex for the tie! pic.twitter.com/1yUwpcbn3W — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 26, 2026

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Mets vs Brewers | 5:10 de la tarde.

Braves vs Dodgers | 5:15 de la tarde.

Giants vs Dbacks | 7:45 de la noche.

¿Qué equipos tienen más victorias en la temporada 2026 de la MLB?

A poco menos de un mes para el inicio de los playoffs, vale decir que la temporada 2026 de la MLB ha traído consigo muchas sorpresas en cuanto a equipos que suman muchas victorias, mismos que, sin duda, están cerca de disputar una Serie Mundial más a lo largo de su historia si mantienen este nivel.

En la Liga Americana, por ejemplo, equipos como los Rays y los Yankees de Nueva York destacan por tener más de 75 triunfos hasta el momento. En la Liga Nacional, por su parte, son tres las escuadras que sobresalen por los triunfos obtenidos hasta ahora, siendo ellas los Braves, los Brewers y los Dodgers, estos dos últimos superando la barrera de las 80 victorias.

