MLB 2026: ¿Qué partidos habrá HOY lunes 31 de agosto? Estos son sus HORARIOS

Un inicio de semana ha llegado y, con él, la posibilidad de que millones de aficionados a la MLB disfruten de una jornada más correspondiente a la temporada 2026, misma que se llevará a cabo este lunes 31 de agosto con juegos que simplemente no te puedes perder.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este lunes que la MLB presentará un total de 12 compromisos, los cuales se distribuirán a lo largo del día para el disfrute del aficionado. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de cada uno de estos juegos de las Grandes Ligas en la República Mexicana.

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy lunes 31 de agosto?

Braves vs Giants | 16:05 horas.

Rays vs Mets | 16:40 horas.

Reds vs Padres | 16:40 horas.

Red Sox vs Mariners | 16:45 horas.

Nationals vs Marlins | 16:45 horas.

Cubs vs Brewers | 17:40 horas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Twins vs Tigers | 17:40 horas.

Rangers vs Athletics | 18:05 horas.

Astros vs White Sox | 18:10 horas.

Rockies vs Orioles | 18:40 horas.

Angels vs Yankees | 19:38 horas.

Dbacks vs Phillies | 19:40 horas.

¿Qué plantillas son las más caras en la temporada 2026 de la MLB?

La plantilla más costosa que se presenta en esta temporada 2026 de la MLB corresponde a los Dodgers de Los Ángeles, escuadra que cuenta con un valor mínimo de 417 millones de dólares y que, con Shoei Ohtani a la cabeza, buscarán sumar su tercer título consecutivo.

En el segundo lugar se encuentran los Mets de Nueva York, una institución que ha decepcionado en esta temporada pese a tener un valor máximo de 370 millones. Finalmente, en el tercer puesto, y con un valor cercano a los 336 millones de dólares, figuran los Yankees de Nueva York.

