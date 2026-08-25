Rumbo a los playoffs: ¿Qué partidos presenta la MLB hoy martes 25 de agosto?

La temporada 2026 de la MLB está a punto de terminar, y los amantes de las Grandes Ligas están listos para disputar los playoffs, mismos que comenzarán en poco menos de un mes. Ahora bien, ¿qué partidos se llevarán a cabo este martes 25 de agosto?

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será este día cuando la MLB presente un total de 15 partidos que se distribuirán a lo largo del día, y que generará mucha emoción entre la afición considerando lo cerca que estamos de la postemporada. Por tal motivo, no está de más que conozcas los horarios de cada uno de los juegos a nivel México.

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy martes 25 de agosto?

Marlins vs Red Sox | 16:40 horas.

Tigers vs Rays | 16:40 horas.

Nationals vs Rockies | 16:45 horas.

Yankees vs Astros | 17:05 horas.

Blue Jays vs Royals | 17:07 horas.

Mets vs Brewers | 17:10 horas.

Braves vs Dodgers | 17:15 horas.

White Sox vs Rangers |17:40 horas.

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Cardenales vs Orioles | 17:45 horas.

Angels vs Guardians | 19:38 horas.

Padres vs Pirates | 19:40 horas.

Athletics vs Twins | 19:40 horas.

Mariners vs Phillies | 19:40 horas.

Dbacks vs Cubs | 19:40 horas.

Giants vs Reds | 19:45 horas.

¿Qué equipo es el favorito a ganar la MLB 2026?

De acuerdo con las estimaciones de los expertos en la materia, el equipo favorito a llegar a la gran final de la MLB es los Dodgers de Los Ángeles, escuadra que, dicho sea de paso, conquistó las Grandes Ligas en las últimas dos ediciones, lo cual habla del impacto del equipo en el diamante.

Y es que, de la mano del japonés Shohei Ohtani, el equipo de los Ángeles parte como el favorito a ser el mejor cuadro de la Liga Nacional y, por ende, llegar a su tercera Serie Mundial de manera consecutiva, por lo que estarían muy cerca de ser un equipo insignia en la última década.