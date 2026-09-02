MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY miércoles 2 de septiembre

La MLB está cada vez más cerca de llegar al tramo final de la temporada para dar paso al mejor momento del año, mismo en donde las mejores escuadras de la Liga se enfrentan para conocer a los dos candidatos que buscarán el título mediante la Serie Mundial de Béisbol.

En este sentido, será durante este miércoles 2 de septiembre cuando la MLB presente una de las jornadas más interesantes y atractivas en este cierre de temporada. Por tal motivo, si eres amante de las Grandes Ligas aquí conocerás los horarios en México para estos juegos.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy miércoles 2 de septiembre?

Reds vs Padres | 10:40 horas.

Nationals vs Braves | 11:05 horas.

Rangers vs Athletics | 12:35 horas.

Rockies vs Orioles | 13:10 horas.

Dbacks vs Phillies | 13:40 horas.

Red Sox vs Mariners | 14:10 horas.

Guardians vs Blue Jays | 16:40 horas.

Pirates vs Giants | 16:40 horas.

Who's your Player of the Game? Comment your answer below! pic.twitter.com/jo1UawdHTa — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 30, 2026

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Rays vs Mets | 16:40 horas.

Royals vs Marlins | 17:40 horas.

Cubs vs Brewers | 17:40 horas.

Twins vs Tigers | 17:40 horas.

Astros vs White Sox | 18:10 horas.

Angels vs Yankees | 19:38 horas.

Dodgers vs Cardenales | 20:10 horas.

¿Los Dodgers son los favoritos para volver a ganar la MLB 2026?

En estos momentos, los Dodgers de Los Ángeles son los líderes del apartado oeste de la Liga Nacional al sumar más de 80 victorias en la temporada. De hecho, su rival más cercano, los Padres de San Diego, tienen 10 triunfos menos que ellos, lo cual habla de la jerarquía de esta escuadra.

Bajo este contexto, vale decir que los Dodgers no son los únicos favoritos a llegar a la Serie Mundial de la MLB, pues junto a ellos aparecen otros equipos como los Brewers y los Braves que también han destacado en la Liga Nacional, así como los Rays por la Americana.