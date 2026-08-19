MLB 2026: ¿Qué partidos habrá HOY miércoles 19 de agosto?

Este miércoles 19 de agosto las acciones se reanudan en la temporada 2026 de la MLB, una campaña que ha traído muchas sorpresas al respecto pero que, sin duda, está en la parte final del apartado regular, motivo por el cual estamos cada vez más cerca de la ronda de playoffs.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Serán un total de 15 los partidos que las Grandes Ligas presenten a lo largo de este miércoles 19 de agosto correspondientes a la temporada 2026. Ante esto, es preciso que conozcas los horarios de cada uno de estos encuentros en la República Mexicana. ¿Cuál roba más tu atención?

¿Qué partidos presenta la MLB hoy miércoles 19 de agosto?

Pirates vs Tigers | 10:35 horas.

Mets vs Padres | 11:10 horas.

Twins vs Braves | 11:40 horas.

Cubs vs White Sox | 12:20 horas.

Red Sox vs Dbacks | 14:10 horas.

Phillies vs Marlins | 16:05 horas.

Orioles vs Yankees | 16:35 horas.

Rays vs Blue Jays | 16:40 horas.

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Reds vs Cardenales | 16:40 horas.

Guardians vs Giants | 16:40 horas.

Brewers vs Mariners | 17:40 horas.

Royals vs Athletics | 17:40 horas.

Rangers vs Nationals | 18:05 horas.

Astros vs Angels | 18:10 horas.

Rockies vs Dodgers | 18:40 horas.

¿Cuándo inicia la Serie Mundial de la MLB y qué equipos podrían llegar a ella?

La temporada regular terminará a mediados del próximo mes, por lo que los playoffs comenzarán el 29 de septiembre para dar paso a los juegos más decisivos de la MLB, destacando las Series Divisionales y las Series de Campeonato en la Liga Nacional y Americana.

Es así como la Serie Mundial, correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, dará inicio el próximo viernes 23 de octubre con el juego uno, mismo que será en la casa del equipo que llegue con el mejor récord hasta ahora, el cual en estos momentos es ostentado por los Brewers.