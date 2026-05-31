OFICIAL: Monterrey anuncia la salida de su DT a Selección Nacional

Monterrey está en busca de su nueva directora deportiva para enfrentar el siguiente torneo de la Liga BBVA MX Femenil. Las Rayadas anunciaron mediante un comunicado de prensa que Eva Espejo deja al Club de Futbol Monterrey después de cinco años. La entrenadora tomó la decisión de convertirse en la Directora Técnica de la Selección Femenil Mayor de Ecuador y la Directora de Selecciones Nacionales Femeniles de Ecuador.

“Como Directora Técnica y Directora Deportiva, Eva dejó una huella significativa por su liderazgo, su impulso constante al futbol femenil y su convicción de que el desarrollo deportivo debe de tomar en cuenta el lado humano de cada jugadora”, dice el comunicado de Rayadas. “El Club de Futbol Monterrey agradece profundamente a Eva Espejo por estos cinco años de dedicación y entrega. ¡Gracias, Eva! ¡Éxito En la Vida y en la Cancha en esta nueva etapa!”-

Espejo llegó a Nuevo León en 2021 y en su primer torneo al mando, el Apertura 2021, ganó el título de la Liga BBVA MX Femenil. Su trabajo fue reconocido por la liga ya que recibió el Balón de Oro a la Mejor Directora Técnica en 2022.

Después, en el marco del Clausura 2024, se convirtió en Directora Deportiva Femenil de Monterrey. Su impacto en la nueva posición fue inmediato porque las Rayadas ganaron el bicampeonato al triunfar tanto en el Clausura 2024 como en el Apertura 2024.

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Eva Espejo deja huella en Monterrey

La entrenadora y directiva mexicana dejó un gran legado en Monterrey para formar más futbolistas jóvenes. La nacida en la Ciudad de México hace 40 años fue la encargada de crear las categorías Sub-19 y Sub-16 de Rayadas.