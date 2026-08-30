Monterrey vs Atlético San Luis: dónde y en qué estadio juegan por la Jornada 6 del Apertura 2026

Rayados de Monterrey regresa a la actividad dentro de la Liga BBVA MX después de conseguir su clasificación a las Semifinales de la Leagues Cup. El conjunto regiomontano deberá cambiar rápidamente de objetivo para recibir al Atlético de San Luis por la Jornada 6 del Apertura 2026.

Los dirigidos por Matías Almeyda buscarán recuperarse de la derrota sufrida frente a León durante su última presentación en el torneo local. Del otro lado aparece un equipo potosino que todavía no conoce la victoria y necesita sumar para abandonar los últimos lugares de la tabla general.

¿Dónde se juega Monterrey vs Atlético de San Luis?

El partido entre Monterrey y Atlético de San Luis se jugará en el Estadio BBVA, casa habitual de Rayados. Pese a que el inmueble está asociado con la ciudad de Monterrey, se encuentra ubicado específicamente en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La dirección exacta del recinto es avenida Pablo Livas 2011, colonia La Pastora. El estadio fue inaugurado en 2015 y cuenta con capacidad aproximada para 51 mil espectadores, por lo que se espera una importante presencia de aficionados para el último compromiso de la Jornada 6.

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Durante la Copa Mundial de 2026 el inmueble recibió el nombre oficial de Estadio Monterrey. Sin embargo, para los partidos de la Liga BBVA MX mantiene su denominación comercial de Estadio BBVA.

Fecha y horario del Monterrey vs Atlético de San Luis

El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto, a partir de las 20:10 horas, tiempo del centro de México. El horario original era a las 19:00, pero posteriormente fue modificado y confirmado por el Club de Futbol Monterrey.

Este será el segundo encuentro de la cartelera dominical y también el encargado de cerrar oficialmente la sexta fecha del campeonato.



Partido: Monterrey vs Atlético de San Luis

Fecha: domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Estadio: BBVA

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León

|Mexsport

¿Cómo llegan Monterrey y Atlético de San Luis?

Rayados ocupa la séptima posición del Apertura 2026 con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas. El cuadro regiomontano viene de caer por 2-0 ante León, aunque recuperó la confianza durante la semana al vencer 2-1 al Chicago Fire y avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup.

Atlético de San Luis atraviesa una situación diferente. Los dirigidos por Diego Mejía se encuentran en el puesto 16 con tres unidades y todavía no consiguieron ganar en el torneo. En su presentación más reciente igualaron 1-1 frente a Pachuca en el Estadio Libertad Financiera.