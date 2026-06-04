¡Orgullo regiomontano! El futbolista que representará a Monterrey en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️
Solo uno de los 26 convocados por el técnico Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️es originario de la Sultana del Norte. Aquí los detalles
A pesar de que no hay ningún jugador de los Rayados o de Tigres en la Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, sí existe un elemento que representará a Monterrey en el torneo.
Se trata de Mateo Chávez, el único futbolista originario de la “Sultana del Norte” que se encuentra en la lista de los 26 convocados por el técnico Javier Aguirre para disputar el certamen. El lateral izquierdo que milita actualmente en el AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos nació un 12 de mayo de 2004 en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando su papá el Paulo César “Tilón” Chávez estaba jugando en los Rayados.
Posteriormente, su familia se iría a Guadalajara por el paso de su padre con las Chivas, donde a la postre Mateo terminaría debutando en la Primera División para después llamar la atención del club neerlandés y dar el salto a Europa en 2025.
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Los otros orgullos regios que serán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Además del hijo del “Tilón”, los otros dos orgullos para la afición regiomontana, específicamente para los de Rayados, son César Montes y Johan Vázquez, ya que ambos debutaron en la Liga BBVA MX vistiendo estos colores. Ahora se perfilan para ser la pareja de centrales titulares de la alineación del “Vasco” en todos los duelos que enfrente la Selección Azteca durante la competencia.
Lugar de nacimiento de los futbolistas
Porteros:
Raúl Rangel - Ciudad Guzmán, Jalisco
Carlos Acevedo - Torreón, Coahuila
Guillermo Ochoa - Guadalajara, Jalisco
Defensas:
Mateo Chávez - San Pedro Garza García, Nuevo León
Jesús Gallardo - Heroica Cárdenas, Tabasco
César Montes - Hermosillo, Sonora
Jorge Sánchez - Torreón, Coahuila
Johan Vásquez - Navojoa, Sonora
Israel Reyes - Autlán de Navarro, Jalisco
Erik Lira - Ciudad de México
Edson Álvarez - Tlalnepantla, Estado de México
Mediocampistas:
Gilberto Mora - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Obed Vargas - Alaska, Estados Unidos
Luis Chávez - Cihuatlán, Jalisco
Roberto Alvarado - Salamanca, Guanajuato
Luis Romo - Ahome, Sinaloa
Álvaro Fidalgo - Asturias, España
Brian Gutiérrez - Illinois, Estados Unidos
Orbelín Pineda - Coyuca de Catalán, Guerrero
César Huerta - Guadalajara, Jalisco
Alexis Vega - Ciudad de México
Delanteros:
Julián Quiñones - Nariño, Colombia
Armando González - Celaya, Guanajuato
Guillermo Martínez - Celaya, Guanajuato
Raúl Jiménez - Tepeji del Río, Hidalgo
Santiago Gimenez - Buenos Aires, Argentina