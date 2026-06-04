¡Orgullo regiomontano! El futbolista que representará a Monterrey en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️

A pesar de que no hay ningún jugador de los Rayados o de Tigres en la Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, sí existe un elemento que representará a Monterrey en el torneo.

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Se trata de Mateo Chávez, el único futbolista originario de la “Sultana del Norte” que se encuentra en la lista de los 26 convocados por el técnico Javier Aguirre para disputar el certamen. El lateral izquierdo que milita actualmente en el AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos nació un 12 de mayo de 2004 en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando su papá el Paulo César “Tilón” Chávez estaba jugando en los Rayados.

Posteriormente, su familia se iría a Guadalajara por el paso de su padre con las Chivas, donde a la postre Mateo terminaría debutando en la Primera División para después llamar la atención del club neerlandés y dar el salto a Europa en 2025.

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Los otros orgullos regios que serán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además del hijo del “Tilón”, los otros dos orgullos para la afición regiomontana, específicamente para los de Rayados, son César Montes y Johan Vázquez, ya que ambos debutaron en la Liga BBVA MX vistiendo estos colores. Ahora se perfilan para ser la pareja de centrales titulares de la alineación del “Vasco” en todos los duelos que enfrente la Selección Azteca durante la competencia.

Lugar de nacimiento de los futbolistas

Porteros:

Raúl Rangel - Ciudad Guzmán, Jalisco

Carlos Acevedo - Torreón, Coahuila

Guillermo Ochoa - Guadalajara, Jalisco

Defensas:

Mateo Chávez - San Pedro Garza García, Nuevo León

Jesús Gallardo - Heroica Cárdenas, Tabasco

César Montes - Hermosillo, Sonora

Jorge Sánchez - Torreón, Coahuila

Johan Vásquez - Navojoa, Sonora

Israel Reyes - Autlán de Navarro, Jalisco

Erik Lira - Ciudad de México

Edson Álvarez - Tlalnepantla, Estado de México

Mediocampistas:

Gilberto Mora - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Obed Vargas - Alaska, Estados Unidos

Luis Chávez - Cihuatlán, Jalisco

Roberto Alvarado - Salamanca, Guanajuato

Luis Romo - Ahome, Sinaloa

Álvaro Fidalgo - Asturias, España

Brian Gutiérrez - Illinois, Estados Unidos

Orbelín Pineda - Coyuca de Catalán, Guerrero

César Huerta - Guadalajara, Jalisco

Alexis Vega - Ciudad de México

Delanteros:

Julián Quiñones - Nariño, Colombia

Armando González - Celaya, Guanajuato

Guillermo Martínez - Celaya, Guanajuato

Raúl Jiménez - Tepeji del Río, Hidalgo

Santiago Gimenez - Buenos Aires, Argentina