El récord que alcanza el Turco Mohamed tras la salida de André Jardine del América

La noticia impactó a todos: André Jardine dejó de ser el director técnico del Club América tras una salida de común acuerdo con la directiva, según expresó el propio comunicado oficial de las Águilas. Ante la salida de este entrenador brasileño, el argentino Antonio Mohamed es quien pasa a tomar el trono en la Liga BBVA MX, alcanzando un récord que tenía el de Brasil.

Así como en su momento el Turco Mohamed había advertido a André Jardine sobre las cosas que le podían pasar en el América, en esta ocasión muchos comparan a estos dos entrenadores, tal vez los más exitosos que había en la Liga MX, hasta que el brasileño terminó saliendo. Ahora el DT de Toluca es el que ostenta el récord de tener más títulos en su actual proceso.

El nuevo récord de Antonio Mohamed gracias a la salida de André Jardine

Antonio Mohamed quedó como el técnico con más campeonatos en su actual proceso en Liga MX, ya que tiene 5 títulos. Pues el “Turco” Mohamed ha ganado cinco trofeos en Toluca, mientras que André Jardine ostentaba seis campeonatos con América. Sin embargo, al marcharse de Coapa, el DT con más consagraciones con su actual club es el argentino de 56 años.

La comparación entre Antonio Mohamed y André Jardine

Liga BBVA MX: Mohamed 2-3 Jardine

Campeón de Campeones: Mohamed 1-1 Jardine

Supercopa MX: Mohamed 0-1 Jardine

Campeones Cup: Mohamed 1-1 Jardine

Concacaf Champions Cup: Mohamed 1-0 Jardine

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El reemplazante de André Jardine y los números con que dejó el Club América

Guillermo Almada será el reemplazante de André Jardine en el Club América. Según estadísticas de Goles y Cifras MX, el flamante DT dirigió 22 partidos al Real Oviedo de España. Allí tuvo 4 partidos ganados, 7 empatados y 11 perdidos (29% efectividad).

Mientras tanto, Jardine dejó a las Águilas de Coapa tras dirigir 161 partidos y ganar seis campeonatos durante tres años. Logró 80 victorias, 47 empates y perdió 34 veces (59% de efectividad). Como sea, su salida beneficia en la tabla de mejores entrenadores al “Turco” Mohamed, que está firme en Toluca tras ganar la Concachampions 2026.

