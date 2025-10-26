Monterrey se queda sin pieza clave previo al Clásico Regio

Monterrey sufrió una doble mala noticia en su visita a la capital; cayó 2-0 ante Cruz Azul en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025 y perdió al mediocampista español Óliver Torres, pieza clave en el esquema de Domènec Torrent, quien fue expulsado tras una dura entrada sobre José Paradela.

La acción fue revisada por el VAR, y el árbitro determinó mostrarle la tarjeta roja directa al jugador europeo en la primera mitad del encuentro. La decisión complica el panorama de Rayados, que ya arrastraba una racha irregular y necesitaba sumar para mantenerse en zona alta de la tabla general de la Liga MX.

A pesar de que Óliver acumulaba cuatro tarjetas amarillas, Torrent decidió alinearlo desde el arranque ante la urgencia de obtener puntos fuera de casa. Sin embargo, el riesgo no dio resultado. Desde su llegada a la Liga MX en el Apertura 2024, esta es la segunda expulsión del mediocampista.

Ahora, el club regio deberá esperar la resolución de la Comisión Disciplinaria. Por tratarse de una roja directa, el castigo podría ser de dos partidos, lo que dejaría a Torres fuera del resto de la fase regular del torneo.

¿Cuándo es el Clásico Regio?

El Clásico Regio 141 se disputará el 1 de noviembre a las 19:05 horas (centro de México) en el Gigante de Acero, donde Tigres visitará a Monterrey en la Jornada 16 del Apertura 2025. La Pandilla llega con la urgencia de sumar unidades en una tabla general sumamente apretada, donde los primeros cinco lugares están separados por pocos puntos.