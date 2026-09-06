¡Hazaña de Leyenda! Kimi Antonelli remonta desde el fondo y conquista Monza en una tarde de locura

Fiesta total se vivió en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 ya que el joven local Andrea Kimi Antonelli se vistió de gloria al protagonizar una de las actuaciones más memorables del siglo al llevarse la victoria tras haber largado en la posición 19. El italiano concretó un 1-2 soñado para la escudería Mercedes junto a George Russell, desatando el delirio en los tifosis.

Todo inició con Pierre Gasly en la ‘Pole’, que ganó en la clasificación de este pasado sábado, pero el gusto le duro muy poco ya que rápidamente George Russell le quitó la punta. Sin embargo, la carrera dio un giro drástico por un tremendo choque de Charles Leclerc contra el muro, lo que obligó a desplegar la bandera roja.

La estrategia de Mercedes dio frutos dorados después de la reanudación. Kimi Antonelli inició a devorar contrincantes con un ritmo insostenible hasta rebasar a Max Verstappen y ponerse a caza de su compañero Russell. Finalmente, órdenes de equipo permitieron el paso del joven italiano para sellar un triunfo histórico ante su gente, dejando a Russell en segundo puesto y a Verstappen completando el podio.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Italia?

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de la escudería Cadillac, volvió a vivir otro calvario al terminar la carrera en el puesto 18. El originario de Jalisco luchó fuertemente con la puesta a punto y la falta de tracción en las chicanas de Monza a bordo de su monoplaza. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas terminó en el puesto 19.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos después de los resultados del GP de Italia?

Con este triunfo, Kimi Antonelli consolida su liderato en el Mundial de Pilotos con 267 puntos, aumentando su ventaja sobre George Russell (201 pts) y Lewis Hamilton (191 pts). Lando Norris, actual campeón de la categoría, se mantiene en la pelea con 171 puntos en la cuarta plaza general, mientras que la Fórmula 1 se alista para trasladarse a España.

