VIDEO Futbolista muere en fuerte choque automovilístico

El mundo del fútbol y Ecuador se encuentra de luto con el sensible fallecimiento de un jugador profesional tras un fuerte coque automivilistico

Marcos Olmedo
Iván Vilchis
Internacional
Este domingo 24 de agosto del 2025, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Marcos Olmedo, centrocampista de 26 años que jugaba en el Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador. Con la noticia, el mundo del fútbol ecuatoriano se encuentra sumido en un profundo luto.

Según reportes iniciales de medios locales, el joven futbolista perdió la vida en un siniestro vial registrado en la provincia de Esmeraldas, específicamente en la vía hacia Quinindé. Este accidente no solo cobró la vida de Olmedo, sino que también dejó la muerte de otras víctimas, intensificando la tragedia.

El impacto fue de tal magnitud que el futbolista falleció en el lugar de los hechos, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Así fue el choque en el que perdió la vida Marcos Olmedo VIDEO

En las redes sociales compartieron un video de una cámara que registró el accidente. En el video se aprecia que los dos automoviles involucrados en el accidente terminan chocando de enfrente.

Las autoridades se encuentran indagando el accidente para poder determinar que fue lo que causó el choque.

Mushuc Run se despide de Marcos Olmedo

El Mushuc Runa, su club actual, emitió un comunicado oficial expresando su dolor y solidaridad con la familia, mientras que la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se unieron al duelo colectivo.

La comunidad deportiva ha propuesto homenajes en los próximos partidos, como minutos de silencio y brazaletes negros, para honrar su memoria.

Los números de Marcos Olmedo

Marcos Olmedo deja atrás una carrera sólida en el fútbol ecuatoriano, marcada por su consistencia como centrocampista defensivo. Desde su debut profesional en 2019 con el Aucas, acumuló cerca de 100 apariciones en la Serie A de Ecuador, distribuidas en varios clubes.

Sus estadísticas destacan su rol utilitario: disputó un total de 95 goles, en los que logró marcar un gol y dar dos asistencias en 6,003 minutos en el terreno de juego.

