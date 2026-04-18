Muere Miguel Canto, leyenda del boxeo mexicano de peso mosca

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) informó este viernes 17 de abril sobre la muerte de Miguel Canto Solís, legendario boxeador mexicano que se convirtió en el primer campeón mundial procedente del estado de Yucatán.

Te puede interesar: Tiene casi 40 años, más de 30 KO's y es considerado una leyenda del boxeo mundial

Resumen Piratas vs Diablos | LMB Banorte 2026 | 16 de abril de 2026

Muere Miguel Canto Solís, exboxeador mexicano

Miguel Canto Solís perdió la vida a los 78 años. Se trata de uno de los mejores boxeadores de peso mosca de la historia del pugilismo nacional, quien conquistó el título mundial en 1975 tras vencer a Shoji Oguma en Japón.

Canto Solís era apodado el Maestro por su depurada técnica y dominio del cuadrilátero que le valieron una exitosa defensa del título mundial en 15 ocasiones.

"Recordaremos su legado, su pasión por el boxeo y el orgullo con el que siempre representó a México. Descanse en paz, campeón", compartió el CMB en sus redes sociales.

El Maestro se retiró a los 34 años tras sufrir una derrota por nocaut en el noveno round ante Rodolfo Colorino Ortega en julio de 1982 en Parque Carta Clara, Mérida, Yucatán, incursionando posteriormente en el entrenamiento de otros boxeadores.

Canto Solís se había retirado del ojo público debido a una enfermedad neurológica crónica-degenerativa severa que requería de atención médica especial y cuidados de enfermeras especializadas.

En el 2019 había sido intervenido quirúrgicamente tras presentar una hidrocefalia.

Te puede interesar: Regreso triunfal de Tyson Fury abre la puerta a pelea soñada con Anthony Joshua