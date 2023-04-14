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Muere el piloto de rallies Craig Breen en un accidente de entrenamiento

El piloto irlandés se preparaba para una competencia en Croacia cuando se estrelló contra un poste junto a su copiloto, quien ha resulatdo ileso

Muere Craig Breen, piloto de automovilismo
Muere Craig Breen, piloto de automovilismo.|Getty

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El irlandés Craig Breen, piloto del equipo Hyundai, murió este jueves, a los 33 años, en un accidente que sufrió durante un entrenamiento para el Rally de Croacia, en el norte del país, informó el portal local Zagorje International.

La policía croata confirmó la muerte de uno de los participantes en el rally, aunque sin revelar la identidad del accidentado.

Según fuentes policiales, el automóvil chocó con el costado izquierdo de la parte delantera contra un poste de madera y el piloto murió en el acto, mientras que el copiloto no sufrió heridas graves.

El accidente ocurrió a las 10:40 GMT entre las localidades croatas de Stari Golubovac y Lobor, durante unas pruebas para el Rally de Croacia, que se disputará del 20 al 23 de abril.

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¿Quién era Craig Breen?

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Breen compitió tanto en el Campeonato del Mundo de Rallys como en el de Europa.

En julio del año pasado fue el primer líder del Rally de Estonia, séptima prueba del Mundial, al imponerse en el único tramo del día, de solo 1,66 km.

En el Rally de Croacia de 2022 quedó en cuarto lugar y al final de la temporada fue séptimo en la clasificación del Mundial.

EFE

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