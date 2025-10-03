Mundial 2026: Rodrigo Huescas y los 7 jugadores que se perdieron la Copa del Mundo por lesión

A falta de un anuncio oficial, Rodrigo Huescas estaría a nada de perderse el Mundial 2026 luego de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió el miércoles pasado en el duelo de Champions League con el Copenhague, motivo por el cual luce interesante conocer qué otros futbolistas se han perdido una Copa del Mundo por lesión.

¿En la Selección Mexicana mandan los jugadores? | Summer Show

Una rotura de ligamento cruzado anterior obliga a un futbolista, en este caso Rodrigo Huescas, a estar fuera de las canchas de 6 a 9 meses, motivo por el cual su participación en el Mundial 2026 se compromete en demasía. Sin embargo, ¿sabías que no es el único ejemplo de mexicanos que no han estado en el Mundial por esta razón?

¿Qué futbolistas se han perdido el Mundial por lesión?

Probablemente el ejemplo más recordado sea el de Luis Montes, quien no estuvo en la Copa del Mundo de Brasil 2014 luego de una aparatosa lesión meses antes, en un duelo amistoso frente a Ecuador. Así como él, Alberto Onofre, en ese entonces jugador de Chivas, se perdió el Mundial 1970 por una fractura de tibia y peroné.

Te puede interesar: ¿Quién es la estrella internacional del América que acaba de tener un hijo?

Te puede interesar: Estas son las bajas de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA

Así como Rodrigo Huescas para el Mundial 2026, a Claudio Suárez se le recuerda mucho por no haber ido al Mundial del 2002 luego de una fractura de peroné en uno de los entrenamientos del Tri. Miguel Sabah es otro caso de estudio, pues si bien estaba considerado entre las posibilidades para Sudáfrica 2010, este tuvo una ruptura parcial de tendón que le impidió formar parte de la lista definitiva.

Jesus Manuel, el Tecatito Corona, sufrió una rotura de peroné y ligamento que le impidió estar en el Mundial de Qatar 2022. Finalmente, otro elemento que tampoco estuvo en una Copa del Mundo fue Juan Carlos Medina, quien luego de resentirse de una lesión en el tobillo no pudo asistir a esta justa.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio; es decir, en poco más de ocho meses. Y si bien con una recuperación por demás exitosa Rodrigo Huescas podría estar listo, el hecho de haber perdido regularidad podría ser un factor clave para su no convocatoria.