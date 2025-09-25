Las mascotas históricas de los Mundiales de México: Zayu es oficialmente la del 2026

En la historia de los Mundiales, México aparece en tres ediciones, México 1970, México 1986 y el que está por arrancar en 2026 junto a Canadá y Estados Unidos, para el cual ya se conocen las tres mascotas oficiales que son Zayu, Clutch y Maple.

Con el anuncio y presentación del jaguar Zayu, la afición ha recordado las tres mascotas del pasado que marcaron inclusive parte de la historia social y cultural de México; sin olvidar el legado que esos Mundiales dejó en la historia del futbol con lo hecho por Pelé en México 1970 y Maradona en México 1986.

La Copa del Mundo y las mascotas de México en la historia

La primera mascota que México tuvo, fue Juanito en México 1970 y Pique en México 1986, de las cuales se recuerdan los siguientes datos:

Juanito – Mundial México 1970



Representaba la alegría infantil de aquellos años, la hospitalidad mexicana y la pasión por el futbol.

Descripción de un niño con camiseta verde de la Selección Mexicana, sombrero charro con México 70 y balón bajo el brazo. El niño era un reflejo también social y cultural

Simbolismo de juventud, folclor, juego limpio y orgullo nacional por la camiseta además de la parte cultural del sombrero

Curioso además que fue la primera mascota de los mundiales, que fue televisada a color

Pique – Mundial México 1986



Representaba la picardía, el sabor mexicano y la identidad cultural de México por el chile

Descripción de un chile jalapeño con figura humanoide con bigote, sombrero charro y camiseta roja

Simbolismo del picor del chile, rivalidad futbolística , folclor y simpatía mexicana

Curioso fe que reemplazó a un diseño que se tenía previo, de un tipo Cantinflas, y se cambió por parecerse demasiado a Juanito la mascota del 70

¿Qué significa ahora Zayu, la mascota de México en el 2026?

Zayu acompaña en esta nueva aventura mundialista a Clutch y Maple. En el caso de Zayu, está representando a un jaguar de la selva del sureste mexicano, y busca representar velocidad, destreza y la diversidad en cuanto a cultura y naturaleza en México.

Zayu, expuso la FIFA, significa «unidad», «fortaleza» y «alegría» y además es lo que quiere representar en el Mundial que está a solo nueve meses de suceder, cuando ruede el balón el 11 de junio en el Estadio Azteca.

