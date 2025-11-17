OFICIAL: Alemania asegura su participación número 21 en Copa del Mundo

El conjunto de Alemania se impuso con autoridad a Eslovaquia por marcador de 6-0, rival directo en la pelea por el boleto, para clasificar al Mundial 2026.

En un partido que dejó claro por qué sigue siendo una potencia histórica del futbol, los alemanes iniciaron el encuentro marcando en el minuto 18 con un centro preciso que encontró la cabeza de Nick Woltemade, quien definió con clase junto al poste izquierdo. Apenas once minutos después, Leon Goretzka asistió a Serge Gnabry, que con sangre fría colocó el balón en la esquina inferior derecha para el 2-0.

La fiesta continuó al 36’, cuando Leroy Sané recibió un pase filtrado y disparó cruzado para el tercero. El propio Sané cerró la cuenta del primer tiempo al 41’, con un remate espectacular al ángulo tras un pase aéreo de Florian Wirtz. En menos de media hora, Alemania resolvió el partido y selló su clasificación.

Todavía en la segunda mitad, los germanos incrementaron la cuenta con Ridle Baku aprovechando un pase preciso dentro del área enviado por Serge Gnabry para batir al portero con un disparo raso y poner el 5-0 al minuto 67. El sexto al 79’ Leroy Sané envió el balón a Assan Ouedraogo, que batió al guardameta desde cerca para el 6-0 definitivo.

Este triunfo no solo asegura la presencia de la selección germana en el Mundial 2026, sino que reafirma su tradición como una de las selecciones más exitosas en la historia del futbol. Alemania ha participado en 20 Copas del Mundo, desde su debut en 1934, y se ha convertido en un referente de consistencia y competitividad.

¿Cuántas veces Alemania ha ganado la Copa del Mundo?

Campeón en 1954 (Suiza) : el famoso “Milagro de Berna” ante Hungría.

: el famoso “Milagro de Berna” ante Hungría. Campeón en 1974 (Alemania Federal) : triunfo frente a Países Bajos con goles de Breitner y Müller.

: triunfo frente a Países Bajos con goles de Breitner y Müller. Campeón en 1990 (Italia) : victoria sobre Argentina en la final con gol de Andreas Brehme.

: victoria sobre Argentina en la final con gol de Andreas Brehme. Campeón en 2014 (Brasil) : Mario Götze marcó el gol decisivo en la prórroga contra Argentina.

: Mario Götze marcó el gol decisivo en la prórroga contra Argentina. Subcampeón en 1966, 1982, 1986 y 2002.

Tercer lugar en 1934, 1970, 2006 y 2010.

La Mannschaft es una de las selecciones con más títulos mundiales (4), y su presencia en cada edición suele ser sinónimo de protagonismo.

Con esta clasificación, Alemania se prepara para disputar su Copa del Mundo número 21, buscando recuperar el protagonismo perdido en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde quedó eliminada en fase de grupos. La victoria ante Eslovaquia, que pasa al Playoff de la UEFA, no solo asegura el boleto, sino que envía un mensaje claro: Alemania vuelve a ser candidata seria para levantar el trofeo en 2026.

