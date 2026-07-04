CONFIRMADO: Partidos de 8vos de Final del Mundial que transmitirá TV Azteca

Este sábado 4 de julio arrancan los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a través de la señal de TV Azteca tendremos uno de los partidos más esperados, el encuentro entre las Selecciones de Francia y Paraguay buscando colarse entre los mejores ocho del mundo.

Te puede interesar: ¿Cábala? El amuleto de la suerte que acompaña a Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

TV Azteca transmitirá el Francia vs Paraguay de Octavos de Finañ

Como ocurrió en la edición de Francia 98, paraguayos y franceses se verán las caras en la instancia de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ahora en diferentes contextos.

Los franceses llegan como una de las selecciones más poderosas de los últimos años con dos finales disputadas en búsqueda de sumar una nueva estrella a su uniforme, mientras que los paraguayos hicieron la hazaña de eliminar a Alemania en la tanda de penales, algo que ningún otro equipo había logrado antes.

No te pierdas del partido entre las selecciones de Francia y Paraguay a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes desde las 14:40 horas, tiempo del centro de México.

Christian Martinoli será el encargado de narrar este esperado encuentro y será acompañado de los comentarios de Luis García y el campeón del mundo Jorge Valdano.

Te puede interesar: Lionel Messi anota para Argentina y marca dos nuevos récords en la historia de los Mundiales