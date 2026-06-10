Esta selección prohibió prensa en sus entrenamientos para que Argentina no copiara su estrategia... pero usaron drones para vigilarlos

Argelia quiso cerrar todo antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección africana tomó una decisión fuerte en Kansas City: entrenar sin prensa, sin cámaras y con el menor margen posible para filtraciones.

Vladimir Petkovic buscaba proteger su plan antes del partido contra Argentina, su debut en el Grupo J de la competición. Sin embargo, la medida terminó con una polémica inesperada. Según reportes, drones habrían grabado parte de una práctica a puertas cerradas.

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Argelia cerró sus entrenamientos antes de enfrentar a Argentina

Argelia será el primer rival de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se jugará el martes 16 de junio en Kansas City Stadium, uno de los escenarios que tendrá actividad en la fase de grupos.

Por eso, el cuerpo técnico decidió blindar los últimos días de preparación. La prensa no tuvo acceso a ciertos entrenamientos. Tampoco hubo facilidades para grabar imágenes del trabajo táctico.

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La intención era evitar que se conociera la estrategia. Petkovic prepara un partido de alta exigencia ante el vigente campeón del mundo. Cada detalle podía tener peso.

Drones habrían grabado una práctica cerrada de Argelia

La polémica apareció cuando medios argentinos y franceses reportaron que drones filmaron una práctica de Argelia. Según esas versiones, un canal de televisión local de Estados Unidos habría utilizado drones para captar imágenes del entrenamiento.

El episodio generó malestar porque la sesión era cerrada. Argelia había tomado recaudos para evitar filtraciones. Sin embargo, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

⛔️🇩🇿 El DT de Argelia decidió entrenar a PUERTAS CERRADAS con el objetivo de SORPRENDER TÁCTICAMENTE A ARGENTINA.



🎥 Resulta que un CANAL DE TV llevó DRONES, grabó parte de los entrenamientos y LO SUBIÓ A SUS REDES SOCIALES.



Las historias del Mundial. 😅 pic.twitter.com/JSnA8pLZaz — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2026

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de FIFA ni de la Federación Argelina. Por eso, el caso se mantiene como un reporte periodístico. Aun así, el tema creció en la previa mundialista.

El amistoso de Argelia también será puertas cerradas

La postura de Argelia no se limitó a los entrenamientos. Su amistoso ante Bolivia también fue programado a puertas cerradas. Sin público, sin periodistas y sin transmisión televisiva.

La decisión llamó la atención porque se trataba del último ensayo antes del Mundial. El partido se jugará en Kansas, este miércoles 10 de junio, cerca de la base elegida por la selección africana.

El argumento difundido fue de seguridad y logística. Pero también se interpretó como una forma de ocultar movimientos antes del cruce contra Argentina.

Argelia quiere sorprender a Argentina|AFP

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.