FIFA recauda más de 5,000 millones de dólares por boletos y hospitalidad del Mundial 2026

El Mundial 2026 Mundial 2026 también rompió récords fuera de la cancha. La expansión del torneo a 48 selecciones y 104 partidos convirtió la venta de boletos y los servicios de hospitalidad en una de las principales fuentes de ingresos de la FIFA, con una recaudación estimada superior a los 5,000 millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, el organismo que preside Gianni Infantino obtuvo alrededor de 3,800 millones de libras esterlinas por estos conceptos durante la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

La cantidad equivale aproximadamente a 5,100 millones de dólares. La cifra, que no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA, superó sus previsiones iniciales y refleja el impacto comercial de la edición más grande en la historia del torneo.

¿Cuánto recaudó la FIFA por boletos del Mundial 2026?

Los ingresos estimados por venta de entradas y servicios de hospitalidad fueron casi cinco veces superiores a los registrados durante Qatar 2022, cuando la FIFA reportó una recaudación de 929 millones de dólares por los mismos conceptos.

La diferencia está relacionada con el nuevo formato de competencia. El Mundial de Norteamérica contó con 104 encuentros, frente a los 64 disputados cuatro años antes, lo que representó 40 partidos adicionales y mayores oportunidades de comercialización.

La expansión también permitió aumentar la cantidad de localidades disponibles, mientras que los paquetes de hospitalidad ofrecieron experiencias y servicios especiales para distintos sectores del público.

El reporte de The Times señala que los ingresos totales vinculados con la Copa del Mundo alcanzaron aproximadamente 15,000 millones de dólares. Esta cantidad incluye distintas fuentes comerciales y no debe confundirse con la recaudación exclusiva por entradas y hospitalidad.

Aunque la cifra de 5,100 millones de dólares representa un ingreso extraordinario, no equivale a las ganancias netas del organismo.

La recaudación corresponde al dinero generado por la comercialización de entradas y servicios de hospitalidad. Para determinar un beneficio económico neto sería necesario descontar los costos asociados con la organización, operación y comercialización del torneo, además de considerar el tratamiento contable de cada concepto.