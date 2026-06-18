Mundial 2026: HORA EXACTA para ver el CANADÁ VS QATAR del Grupo B de la Copa Mundial 2026

Este jueves, Canadá y Qatar se enfrentan en la segunda fecha de la fase de grupos, un encuentro donde los puntos en disputa son vitales para evitar complicaciones antes del cierre de la primera ronda. Ambos conjuntos, que vienen de empatar en sus respectivos debuts, entienden que este duelo es la plataforma perfecta para retomar el camino de la victoria.

Horario EXACTO del partido entre Canadá vs Qatar

El partido está programado para arrancar en punto de las 16:00 horas del centro de la Ciudad de México en el BC Place de Vancouver, Canadá. Este horario de tarde representa una oportunidad ideal para seguir de cerca el desempeño de dos plantillas con estilos de juego contrastantes, pero con una ambición compartida: sumar sus primeros tres puntos del torneo.

El equipo canadiense, como uno de los anfitriones, buscará aprovechar el apoyo de su afición para imponer un ritmo intenso y vertical desde el arranque del partido. Por el lado de Qatar, la estrategia se centrará en un bloque defensivo ordenado y en la contundencia de sus contragolpes, buscando aprovechar cualquier espacio que deje el conjunto de la hoja de maple.

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