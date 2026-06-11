¿Se puede suspender o reprogramar la inauguración del Mundial 2026 por lluvia? Esto dice el reglamento de la FIFA

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México tiene un factor que empezó a tomar fuerza en la previa: el clima. La posibilidad de lluvia en la CDMX abrió una pregunta directa entre los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México: ¿se puede suspender o reprogramar el evento?

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La respuesta corta es sí, pero con un punto clave. La lluvia por sí sola no obliga a suspender una ceremonia o un partido. El problema aparece cuando existen condiciones que pueden poner en riesgo la seguridad, como tormentas eléctricas, rayos, afectaciones en la cancha, accesos complicados o falta de garantías para los asistentes.

¿La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puede suspender por lluvia?

El reglamento de la FIFA para esta edición de la justa mundialista contempla escenarios en los que un partido puede no jugarse, ser abandonado o reprogramado por causas de fuerza mayor. Dentro de ese margen entran situaciones climáticas extremas, siempre que sean reconocidas por la organización.

Crédito: Mexsport

Esto no significa que cualquier lluvia pueda frenar la inauguración. En un evento de esta magnitud, FIFA, autoridades locales, operación del estadio y cuerpos de seguridad evalúan el riesgo real. La prioridad es mantener a salvo a jugadores, artistas, staff, aficionados y personal acreditado.

Por eso, el punto que más pesa no es la lluvia. Son los rayos.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre reprogramar un partido

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ establece que FIFA puede cancelar, reprogramar o cambiar de sede uno o más partidos por razones de fuerza mayor, salud, seguridad o protección. También señala que, si un partido ya comenzó y debe ser abandonado por fuerza mayor, se reanudará desde el minuto exacto en el que fue interrumpido.

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Es decir, no necesariamente se juega desde cero. Se mantiene el marcador, los jugadores disponibles y el punto exacto de reanudación.

Para la inauguración, el criterio operativo puede ser similar en materia de seguridad. La ceremonia puede demorarse, ajustarse o recortarse si el clima no permite realizarla con normalidad. La reprogramación completa sería un escenario más extremo.

El motivo por el que los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que podrían demorarse por horas|REUTERS

¿Hay riesgo real para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La previsión del clima para la Ciudad de México marcó posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde-noche de este jueves 11 de junio. Por eso, el tema quedó instalado en la previa del evento.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de FIFA sobre suspensión o reprogramación de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El plan se mantiene, pero el clima será monitoreado de cerca.

La clave para los aficionados es clara: la lluvia no cancela automáticamente el evento. Una tormenta eléctrica sí puede cambiar los tiempos de la ceremonia y del partido inaugural.

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