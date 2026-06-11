Video OFICIAL: FIFA realiza show de drones nocturno en el Estadio CDMX por el Mundial 2026

FIFA volvió a poner a México en el centro de la conversación mundialista. A horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cuenta oficial del torneo publicó un video con un show de drones nocturno en la Ciudad de México.

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La activación encendió el cielo y dejó una imagen directa para los aficionados. El inicio de la justa mundialista ya se vive en México y el Estadio CDMX aparece como el gran punto de atención antes del primer partido del torneo.

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FIFA presume show de drones nocturno por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El video fue compartido por la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. En la publicación se puede ver un espectáculo de drones iluminando la noche mexicana con figuras relacionadas al torneo como mascotas, los equipos anfitriones y logos de la FIFA.

El mensaje de FIFA fue breve, pero contundente: “Iluminando el cielo nocturno de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA™”. La publicación también incluyó el hashtag #NovaSkyStories, vinculado a la empresa especializada en espectáculos aéreos con drones.

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La imagen tuvo impacto inmediato por el momento en el que fue difundida. México se prepara para abrir el certamen internacional y FIFA utilizó el cielo de la capital como escenario de una de sus activaciones previas más llamativas.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

El Estadio CDMX será el punto de partida de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El contexto le da más fuerza al video. El Estadio Ciudad de México será la sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el primer juego oficial de la competencia.

Dicho encuentro corresponde al Grupo A y se disputará en la Ciudad de México. Será el primer partido de un torneo histórico, con 48 selecciones, 104 encuentros y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El inmueble volverá a tener un lugar central en la historia de la Copa del Mundo. Ya fue sede de momentos inolvidables en 1970 y 1986. Ahora recibirá una nueva inauguración mundialista, con México como protagonista en casa.

México vs Sudáfrica|Imagen: Mexsport

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.