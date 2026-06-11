Prensa sudafricana se rinde ante México antes del partido inaugural: “Difíciles de enfrentar”

La Selección de Sudáfrica llega al duelo contra México como el menos favorito a llevarse el partido. Además de la amplia diferencia que existe entre ambas plantillas, el conjunto dirigido por Hugo Broos no ha podido ganar desde que inició el año 2026. En contraparte, el combinado azteca acumula una racha de ocho partidos sin perder y la prensa sudafricana ya cataloga a la Selección Mexicana como un equipo “difícil de enfrentar”.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá su inauguración con el duelo entre México y Sudáfrica, donde los propios aficionados de la Bafana Bafana ven a su rival como favoritos. Los medios de comunicación sudafricanos quedaron sorprendidos con el nivel que demostró el equipo de Javier Aguirre en el último tiempo y lo definen como un rival imbatible, que prácticamente no concederá ventajas en el terreno de juego.

Johan Vasquez, Edson Alvarez, Alexis vega, Guillermo Martinez of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Serbia at Nemesio Diez Stadium, on June 04, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Prensa de Sudáfrica llena de elogios a la Selección Mexicana

El medio Sowetan, uno de los más reconocidos dentro del suelo sudafricano, dedicó un artículo para conocer con más precisión al conjunto mexicano. De forma general, explican el estilo de juego que suele utilizar Aguirre, pero también se enfocaron en resaltar las virtudes de la Selección Mexicana. Desde un principio, lo destacan como un equipo “difícil de vencer” y que “busca un futbol implacable que no concede casi nada”.

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La misma fuente cataloga a México como “un equipo agresivo” y que esto se vio reflejado en los últimos amistosos de preparación que disputó en los meses más recientes. Además, destacan el invicto de ocho partidos que acumula el combinado azteca, resaltando la contundente victoria por 5-1 ante Serbia en su último juego previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Finalmente, remarcan que la Selección Mexicana es una escuadra “física en defensa, realizan transiciones rápidas y dependen de un delantero centro para retener el balón para los atacantes que se aproximan”. Sin dudas, México es un equipo al cual respetan, pero Sudáfrica también utilizará todas sus herramientas para poder dar la sorpresa y llevarse los tres puntos del Estadio Ciudad de México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.