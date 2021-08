Sofía Ramos, oro en marcha en Mundial de Atletismo

Nairobi, Kenia. La atleta Sofía Ramos Rodríguez se proclamó campeona mundial sub-20 de 10.000 metros marcha en Nairobi con un tiempo de 46:23.01.

La atleta originaria de Nuevo León, cruzó la meta por delante de la francesa Maere Biré-Heslouis (47:43.87) y de la checa Eliska Martinkova (47:46.28).

Sofía Ramos hizo su apuesta ganadora poco antes de cubrir la mitad del recorrido. Por el kilómetro 5 pasó con un tiempo parcial de 23:28.88 con seis segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por la keniana Margret Gati.

La ecuatoriana Paula Valdez marchaba undécima en ese punto intermedio, a 44 segundos de la mexicana.

¡ORO PARA MÉXICO! 🥇🇲🇽#SofíaRamos sube a lo más alto del podio en los 10 mil metros caminata al concluir con un tiempo ⏱️ de 46:23:01 en el Mundial de Atletismo Sub-20 #Nairobi2021 🇰🇪.



➡️ En la prueba, es la 5ta campeona de México en la historia de este evento. pic.twitter.com/cjiBCdCMlY — CONADE (@CONADE) August 21, 2021



La ventaja de Sofía Ramos fue aumentando. A tres kilómetros del final era de 47 segundos sobre la checa Eliksa Martinkova, que comandaba el grupo, mientras que Paula Valdez era duodécima, a 1:53.

Sofía fue subcampeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018.

“Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero estoy muy feliz ahora, ahora me encanta. Demasiado feliz con que mi mamá me haya obligado”, fueron las primeras palabras de la campeona mexicana.





“Estoy muy feliz de seguir con esta tradición mexicana”, añadió. “Se ha trabajado extremadamente para esta competencia, pero al final merece la pena todo el esfuerzo que haces”, puntualizó Sofía Ramos.

Luis Avilés Ferreiro, supcampeón mundial en los 400 mts.

El mexicano Luis Avilés Ferreiro obtuvo en Nairobi el subcampeón mundial sub-20 de los 400 metros planos.

PLATA Y RÉCORD MEXICANO 🥈



🇲🇽 Luis Avilés 🏃🏻 registra el 2do. lugar en los 400 metros planos del Mundial de Atletismo Sub-20 #Nairobi2021 🇰🇪 con tiempo ⏱️ de 44.95 segundos.



➡️ Vuelve a imponer su récord tras haber clasificado a la final con 45.63 segundos. 🙌 pic.twitter.com/DjERWSFD85 — CONADE (@CONADE) August 21, 2021

Luis Avilés, de 19 años, estableció un nuevo récord mexicano de la categoría con 44.95 y tan solo fue superado por Antony Pesela, de Botsuana, que marcó un nuevo registro de los campeonatos con 44.58. El bronce fue para el sudafricano Antoine Matthys Nortje con 45.32.

El atleta de Cuautla, Morelos ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

