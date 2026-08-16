¡Con boleto olímpico! La Selección Femenil de Flag Football califica a Los Angeles 2028

En una jornada cargada de emociones intensas dentro del Campeonato Mundial del Flas Football IFAF 2026, la Selección Mexicana Femenil conquistó oficialmente su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras adjudicarse la medalla de bronce global al derrotar a su similar de Gran Bretaña por 20-19.

El equipo azteca desplegó una actuación estelar en el duelo por el podio. Con una ofensiva vertiginosa y una zaga implacable en los momentos decisivos, el conjunto mexicano superó a las británicas para asegurar el tercer puesto del certamen internacional, logrando la cuota olímpica directa reservada para las potencias del torneo.

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La suerte fue distinta para el representativo varonil mexicano. En un duelo sumamente disputado por la medalla de bronce, el equipo azteca cayó ante Canadá, quedando marginado del podio mundialista y perdiendo la oportunidad de amarrar el boleto olímpico directo en esta instancia.

Pese al tropiezo, el sueño olímpico para la rama varonil no ha terminado. Para clasificar a Los Ángeles 2028, el equipo mexicano deberá disputar los Torneos de Clasificación Continental (Preolímpicos) de la IFAF o buscar una de las plazas restantes a través del Ranking Mundial, donde necesitará concretar victorias clave en los próximos compromisos internacionales para amarrar un cupo en el cuadro final de la justa veraniega.

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Final Femenil

Canadá se coronó campeona del mundo tras derrotar a Estados Unidos con un marcador de 27-20. El partido se decidió en la última jugada en la yarda 4, donde la defensiva canadiense logró detener el pase definitivo de las estadounidenses.

Final Varonil