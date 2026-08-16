¡Con boleto olímpico! La Selección Femenil de Flag Football califica a Los Angeles 2028
La Selección Mexicana Femenil conquistó oficialmente su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras adjudicarse la medalla de bronce
En una jornada cargada de emociones intensas dentro del Campeonato Mundial del Flas Football IFAF 2026, la Selección Mexicana Femenil conquistó oficialmente su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras adjudicarse la medalla de bronce global al derrotar a su similar de Gran Bretaña por 20-19.
El equipo azteca desplegó una actuación estelar en el duelo por el podio. Con una ofensiva vertiginosa y una zaga implacable en los momentos decisivos, el conjunto mexicano superó a las británicas para asegurar el tercer puesto del certamen internacional, logrando la cuota olímpica directa reservada para las potencias del torneo.
La Selección Varonil, fuera del podio: ¿Qué necesita para clasificar a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028?
La suerte fue distinta para el representativo varonil mexicano. En un duelo sumamente disputado por la medalla de bronce, el equipo azteca cayó ante Canadá, quedando marginado del podio mundialista y perdiendo la oportunidad de amarrar el boleto olímpico directo en esta instancia.
Pese al tropiezo, el sueño olímpico para la rama varonil no ha terminado. Para clasificar a Los Ángeles 2028, el equipo mexicano deberá disputar los Torneos de Clasificación Continental (Preolímpicos) de la IFAF o buscar una de las plazas restantes a través del Ranking Mundial, donde necesitará concretar victorias clave en los próximos compromisos internacionales para amarrar un cupo en el cuadro final de la justa veraniega.
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¿Quiénes ganaron el Campeonato Mundial del Flas Football IFAF 2026?
Final Femenil
- Canadá se coronó campeona del mundo tras derrotar a Estados Unidos con un marcador de 27-20. El partido se decidió en la última jugada en la yarda 4, donde la defensiva canadiense logró detener el pase definitivo de las estadounidenses.
Final Varonil
- Estados Unidos se proclamó hexacampeón consecutivo al vencer de forma contundente a Italia por 46-26. El equipo estadounidense dominó el encuentro desde la primera mitad, yéndose al descanso con una ventaja cómoda de 38-8. Al llegar a la final, el conjunto de Italia también aseguró su plaza olímpica para Los Angeles 2028.