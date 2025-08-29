Mundial Sub-20: ¿Cuándo juega México y contra qué rivales? Días y horarios confirmados

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos más importantes y atractivos que habrá en este año. El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer en qué grupo estará México, a qué rivales se enfrentará y los días y horarios confirmados.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Esta Copa del Mundo Sub-20 significará la oportunidad de que varios elementos, que ya son regulares en la Liga BBVA MX, den mucho de qué hablar a nivel internacional, aunque es preciso mencionar que el grupo en donde están es el más complicado de la competición. ¿Cómo le irá a México en este evento?

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 2025?

Lo primero que tienes que saber es que, después del sorteo celebrado el pasado 29 de mayo del 2025, la inauguración del Mundial Sub-20 del 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre en Chile, país que albergará todos y cada uno de los compromisos de este certamen.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA?

En este punto ya todas las selecciones conocen el grupo en donde estarán y las fechas establecidas para sus respectivos partidos. De igual forma, el calendario de la FIFA establece que la gran final de la Copa del Mundo Sub-20 se programó para el domingo 19 de octubre, por lo que contará con una duración de un mes.

¿En qué grupo está México, contra qué selecciones y qué días juega?

Lo primero que debes saber es que México forma parte del Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20, mismo que es considerado el sector de la muerte dado que, aquí, se medirá a escuadras con un renombre internacional como lo son Brasil, España y Marruecos, quien ha tenido una evolución significativa en los últimos años.

Se sabe, entonces, que México hará su debut en este Mundial Sub-20 el 28 de septiembre ante Brasil para, posteriormente, medirse a España y Marruecos el 1 y 4 de octubre, respectivamente hablando.