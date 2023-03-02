La música de la Formula E, creada con el sonido del auto de carreras

La nueva identidad sonora forma parte de una renovación general de la marca Formula E, presentada en el Hankook Mexico City E-Prix 2023 en enero, y alineada con el comienzo de la era GEN3 en el ABB FIA Formula E World Championship.

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El GEN3 es el coche de carreras de Formula E de tercera generación y representa un enorme salto tecnológico que amplía los límites del desarrollo de los vehículos eléctricos. Incorporar el sonido único del GEN3 a la nueva identidad sonora era un objetivo creativo clave.

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Los creadores de la banda sonora estudiaron el sonido del GEN3

Tom Player, de Lost Track Productions, y Alex Bingham, de la empresa de diseño de sonido Machine, recibieron el encargo de Formula E de desarrollar el conjunto completo de música y sonido. Asistieron a las sesiones privadas de pruebas de GEN3 de dos equipos del campeonato -NIO333 Racing y Mahindra Racing-, donde grabaron el audio de los coches de carreras llevados al límite antes de su debut en Ciudad de México.

Luego, las grabaciones se desarrollaron en una gama de activos sonoros y se integraron en el paquete de música y SFX revitalizado que se usa en la transmisión y el contenido digital. La banda sonora completamente nueva, incluida la música de los títulos de transmisión, fue compuesta por Tom Player y grabada en vivo con una orquesta de 55 piezas en Abbey Road Studios.

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La música acompaña a los nuevos títulos de introducción producidos para la Formula E por Aurora Media Worldwide en colaboración con The Berry. La película muestra a pilotos del Formula E World Championship, como el vigente campeón Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, António Félix Da Costa y Jake Dennis, con imágenes CGI del nuevo coche GEN3 corriendo por algunas de las ciudades anfitrionas de esta temporada, como Ciudad del Cabo, São Paulo, Mónaco y Londres.