deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

Con solo 16 años, Gilberto Mora se convirtió en el MVP de la Jornada 6 tras su doblete ante Chivas. Te contamos su historia: de promesa juvenil a figura inesperada en Xolos, su estilo de juego, sus números y por qué muchos ya lo ven como el futuro del fútbol mexicano. ¿Estamos ante el nacimiento de una estrella?

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

Con solo 16 años, Gilberto Mora se convirtió en el MVP de la Jornada 6 tras su doblete ante Chivas. En este video te contamos su historia: de promesa juvenil a figura inesperada en Xolos, su estilo de juego, sus números y por qué muchos ya lo ven como el futuro del fútbol mexicano. ¿Estamos ante el nacimiento de una estrella?

Lo mejor de los Prota
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
¡Solidaridad total! Así apoyan los equipos de Liga MX a Fernando Navarro y su hijo Emilio
Thumbnail
Los Protagonistas
Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Pumas sigue perdiendo piezas! Dos posibles bajas sacuden el Apertura 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
João Pedro: el goleador que encontró su segundo aire en San Luis
Thumbnail
Los Protagonistas
La Hormiga González: el delantero que quiere cargar con los goles del Rebaño
Thumbnail
Los Protagonistas
La Línea del Tiempo | René Higuita: el portero que cambió el fútbol para siempre
Thumbnail
Los Protagonistas
Microciclos del Tri: el debate encendido en Los Protagonistas | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | ¡De goleadora nacional a primera división! La historia de Ámbar González
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | ¡De Toluca a Europa sin debutar! La historia de David López, el mexicano que sorprendió a todos
Thumbnail
Los Protagonistas
Selección Mexicana | lo que dejó el microciclo de Aguirre y los 24 convocados
×
×