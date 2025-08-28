Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

Con solo 16 años, Gilberto Mora se convirtió en el MVP de la Jornada 6 tras su doblete ante Chivas. En este video te contamos su historia: de promesa juvenil a figura inesperada en Xolos, su estilo de juego, sus números y por qué muchos ya lo ven como el futuro del fútbol mexicano. ¿Estamos ante el nacimiento de una estrella?